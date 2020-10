Pronostica AMLO "Astros-Dodgers" en Serie Mundial

Presidente Andrés Manuel López Obrador volvió a presumir su práctica de beisbol y dio a sus favoritos para disputar la Serie Mundial de las Grandes Ligas.



"Va mi quiniela. Comienza los Playoffs de las Grandes Ligas. Cuatro de la Nacional, cuatro de la Americana".

Y comenzó: "Por la Americana: Astros de Houston. Ya sé que no les va a gustar, van a decir que hicieron trampa hace dos años, y es verdad, no hay que robar señas, no hay que hacer fraude en nada, pero ya fueron bastante castigados por la gente y la afición.

"Además tienen a un pitcher de Mazatlán Sinaloa, José Urquidy, que me visitó en Palacio Nacional, y ojalá que le den a él la pelota, porque hay un caballo que siempre le daban la pelota y no tomaban en cuenta a nuestro paisano que tiene con qué".

Y por la Nacional. "Ofrezco disculpas a los aficionados de los Yankees (sic), pero hay un equipo que tiene a un pitcher sinaloense, Julio Urías, buen pitcher y además estoy hablado del equipo que hizo historia con el mejor pelotero que ha habido en la historia del México, Fernando Valenzuela, los Dodgers de Los Ángeles".

Así que : "Por la Liga Americana, Astros, por la Nacional, Dodgers. Eso sí, soy mexicano, con mucho orgullo".