Promueven autoridades el conductor designado

Laredo, Tx.- El año pasado en Texas, únicamente durante el feriado del Día del Trabajo, que ocurre el primer lunes de septiembre, murieron 12 personas y 39 resultaron gravemente lesionadas en 344 accidentes vehiculares con alcohol de por medio.

Ya inició este viernes 18 de agosto y concluye el primero minuto del lunes 4 de septiembre, el Operativo Día del Trabajo, donde el Departamento de Transportación de Texas (TxDoT), aporta un fondo económico para pagar horas extras a las policías locales, para que exclusivamente patrullen para detener a conductores intoxicados.

Previo al operativo, TxDoT ya prepara la campaña para este siguiente Labor Day, con juegos interactivos en los centros comerciales y sitios de reunión, para demostrar a los menores de edad, las limitantes de apreciación, agudez mental, destreza y habilidad que tiene un conductor ebrio o intoxicado.

James Bass, director Ejecutivo del Departamento de Transportación de Texas, explico que varios testigos vivientes como Sean Carter trabajan con TxDoT, para hacer llegar u n mensaje similar a la juventud, la idea no es no subirse a un auto con alguien intoxicado, sino principalmente no beber y conducir automotores.

“Planea Mientras Puedas”, quiere decir que todos los que asistirán a una fiesta y beberán alcohol, deben designar a un conductor sobrio, contratar un taxi o transporte que los lleve sanos y salvos, utilizar el transporte público de la ciudad, llamar a casa o alguien que pueda pasar por ustedes, o bien, pasar la noche en la casa o lugar donde se encuentren con personas alcoholizadas, sin moverse en un vehículo.