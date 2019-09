Promueven vivencias escritoras fronterizas

La directora y creadora de sala de lectura ¿Jugamos a leer? Nelly Cantú Mendívil, promueve la Antología Binacional de escritos identitarios Tijuana-Nueva York con el fin de dar a conocer el sentir, pensar, idea y vivencias que han marcado la vida de las participantes en lo que ellas llaman "librijo", haciendo alusión al libro que comprende dichos escritos.

La entrevistada, quien es la creadora de ¿jugamos a leer? que forma parte del Programa Nacional de Salas de Lectura de la Secretaría de Cultura desde el año 2012, señaló que la Antología binacional, que incluye vivencias de 30 mujeres, se presentó con éxito en la Feria Internacional del libro (FIL) recientemente realizada en la ciudad de Nueva York.

"Acabamos de estar en la FIL de Nueva York y fue un gusto compartir con muchos escritores, editores y personas dedicadas a la promoción de la lectura además de presentar en ese escenario internacional el libro que comprende la recopilación de al menos 30 mujeres tanto tijuanenses como neoyorkinas" dijo la promotora quien radica actualmente en la ciudad de Tijuana.

Nelly Cantú, quien es diplomada en derechos de la infancia por la universidad de Valencia España, refirió que gracias a la coordinadora del programa Antología Binacional, Elena de Hoyos se ha presentado el libro en varias ciudades mexicanas y del extranjero con la finalidad de dar a conocer las vivencias de las mujeres que participan en dicho proyecto.

Agradeció a la Coalición de Cónsules Latinoamericanos de Nueva York, el Instituto Cervantes, el Consulado de España, City College of New York Downtown y la New York Public Library la oportunidad de presentar el material literario que comprende Antología Binacional.

Nelly Cantú, quien fue una de los dos mexicanos invitados a participar en la Feria Internacional del Libro en Nueva York, el otro invitado fue el tamaulipeco Mario Trevino, mencionó que además de la presentación de una Antología binacional, que incluye escritos de Tijuana se ofertaron obras literarias, talleres, paneles, recitales de poesía y cuenta cuentos.

Recordó que la Feria Internacional del Libro de Nueva York fue una iniciativa de CUNY Mexican Studies Institute que incluyó productos y materiales para diferentes públicos entre estos el infantil y juvenil entre otros.

Detalló que entre los organizadores del evento estuvieron José Higuera López, Director del Instituto de Estudios Mexicanos de City University of New York; Rosalía Reyes, coordinadora de la FILNYC y Manager del Archivo y Biblioteca del Instituto y la coordinadora de eventos Isela Herrera.

"A través de este evento se buscó promover a los autores hispanos en el marco del mes de la herencia hispana de Nueva York" dijo la tambiénEmbajadora de la Paz Unicef 2017.

La Facilitadora del programa lectura con migrantes "Lecturas que migran" refirió que, aunque se han logrado avances en el mundo de la lectura aún falta mucho por hacer, mas en ciudades fronterizas como Reynosa y Tijuana donde el mosaico cultural es muy variado.