Promueven tequila en Francia

Guadalajara, México.

Cuando Martha Murguía-Fur, fundadora de Bleu Agave, llegó a Francia, notó que aunque el tequila era una bebida que se vendía en muchos bares y restaurantes, no gozaba de muy buena reputación, pues las personas la solían relacionar con un destilado fuerte, fácil de tomar y que provoca resaca y no con un producto de alta calidad, tradición y riqueza gustativa.



Fue así como surgió la idea de fundar la empresa que nació en 2013 y desde entonces se ha dedicado a promover al tequila en el País europeo.



"A mí me daba tristeza que en un País donde tienen la cultura de tomar por calidad con productos como el cognac o los vinos, tenga al tequila en una posición de si me quiero emborrachar es tequila y si quiero degustar son otras bebidas", platicó la fundadora de la empresa.



En Francia el tequila ocupa la posición número cinco de los destilados más populares y poco a poco ha ganado terreno en el paladar de los habitantes.



Sobre todo en los últimos años se ha incrementado el consumo de tequila 100 por ciento agave, que es más caro, pero de mayor calidad, aseguró Munguía-Fur.



"Hay muchos bares y restaurantes que obviamente compran algo que es más barato, para que no salga tan caro el coctel, pero ya hay marcas que permiten tener un tequila 100 por ciento agave que no sea del mismo precio pero que tampoco te haga perder mucho dinero", dijo.



La empresa organiza el Festival del Agave en París del 20 al 25 de marzo y desde dicha plataforma este año promoverán a 15 marcas de tequila.