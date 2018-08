Promueven lactancia materna

Zuria Vega e Ingrid Coronado compartieron en Instagram una fotografía y una reflexión sobre la lactancia materna a propósito de la Semana Mundial de la Lactancia Materna.



La actriz de 29 años es mamá de Lúa y definió la lactancia como un gran acto de amor.



"La lactancia es un camino de mucha paciencia, resistencia, cansancio, a veces dolor pero sobre todo de mucho AMOR. Pocas cosas en la vida tan hermosas como ver crecer a tu bebe con tu leche, esa conexión única cada vez que le das de comer, esa manita arriba de ti .Yo le di pecho un año, debo admitir que hubo momentos que no fueron fáciles, el saca leches mi mejor amigo, pero vale toda la pena. Es un regalo que le das para toda la vida a tu hija. Cada mamá tiene su historia y diferentes circunstancias si algo me queda claro es que no hay que juzgarnos ni como mujeres ni como madres cada una tiene sus razones, hay quienes dan leche hay quienes no y está bien. En mi caso mi experiencia con la lactancia fue muy buena y me encanta ver mujeres lactando!!! Respetemos y apoyemos la lactancia. Es un GRAN acto de amor".

Ingrid Coronado compartió una instantánea de cuando tuvo a Emiliano a los 23 años, y detalló su vivencia como madre primeriza.

"Cuando tuve a Emiliano tenía 23 años, había poca información sobre la importancia de darle pecho a nuestros bebés y sus beneficios. Pero algo dentro de mí me decía que aunque estaba muy adolorida, aunque a veces tenía la sensación de que mi leche no era suficiente para él porque dormía muy poco, estaba convencida que valía la pena seguir intentando que Emiliano se alimentara de seno materno exclusivo. No solo creció mucho, si no que además siempre muy sano y a mí me ayudaba a recuperarme. Cuando tuve a mis peques ya había más información y todo fue mucho más fácil!! Ahora hay muchísima información para lograr que la lactancia sea una experiencia agradable además de amorosa. Es indispensable que seamos conscientes y que no solo respetemos, sino que también apoyemos y ayudemos a las mamás que deciden amamantar a sus bebés".