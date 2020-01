Promueven la ´Alerta de violencia de género´

Durante los últimos meses, la violencia de género se ha vuelto recurrente, y no solamente ha quedado en maltrato, abuso de toda índole y golpes, sino que se ha llegado a quitarles la vida, suficientes casos hay, que llegan al feminicidio, por ello, organismos no gubernamentales de defensa de los derechos humanos de la mujer, han venido exigiendo mayores garantías de protección e investigación de parte de las autoridades.

La alerta de violencia de género contra las mujeres (AVGM) es un mecanismo de protección de los derechos humanos de las mujeres único en el mundo, establecido en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y su trámite para emitirla o concederla, lo describe el Reglamento de dicha Ley.

Consiste en un conjunto de acciones gubernamentales de emergencia para enfrentar y erradicar la violencia feminicida y/o la existencia de un agravio comparado que impida el ejercicio pleno de los derechos humanos de las mujeres, en un territorio determinado (municipio o entidad federativa); la violencia contra las mujeres la pueden ejercer los individuos o la propia comunidad. (Artículo 22 de la Ley de Acceso).

Carmen Lilia Canturosas Villarreal, Leticia Sánchez Guillermo y Rigoberto Ramos Ordóñez, legisladores de Morena en el Congreso Tamaulipeco, recogen exigencias de organismos y asociaciones, y preocupados por las alarmantes cifras en donde es evidente que homicidios clasificados por las autoridades como homicidios simples, en realidad reúnen las características para ser declarados feminicidios, presentaron este miércoles 22 en el pleno, una "iniciativa con proyecto de punto de acuerdo", solicitando al titular de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas, remita a la brevedad posible, al Honorable Congreso, un informe detallado sobre homicidios dolosos de mujeres en Tamaulipas.

ASESINAN HASTA 9 MUJERES AL DÍA

Afirman los diputados que la solicitud es motivada, en base a los datos que arrojó la ONU a finales del 2018, que en México son asesinadas diariamente nueve mujeres en promedio, lo cual evidencia la cruda realidad que atraviesa nuestro país con respecto al nivel de violencia que viven las mujeres, tan es así, que el mismo organismo también ha informado, que en la actualidad seis de cada diez mujeres mexicanas han padecido, algún tipo de violencia, de ahí, la urgencia por identificar cuántas mujeres son privadas de la vida por razones de género, y poder establecer, cuántos de los homicidios dolosos de mujeres cometidos en México son feminicidios, esto con la finalidad de prevenir, atender, sancionar y erradicar la comisión de este delito.

Es así como desde hace nueve años, se ha venido tipificando de manera gradual el delito de feminicidio en todo el país, estableciendo penas más severas en comparación con el homicidio, al tiempo que se han venido actualizando los lineamientos para el registro y los criterios para la clasificación de presuntas conductas ilícitas constitutivas del delito de feminicidio.

Tamaulipas no ha sido ajeno a este doloroso padecimiento, si bien han sido importantes los esfuerzos de los diferentes órdenes de gobierno, en las calles permanece un reclamo legítimo de la sociedad, que nos dice que su realidad muchas veces no coincide con las cifras oficiales. Sentimos mucho, dada la urgencia, que nuestra iniciativa haya sido enviada a comisiones en lugar de votarla ahí mismo, ojalá y no sea congelada, Sin duda nos lastiman como ciudadanos, lamentaron los diputados promoventes.

Y sabemos que poco a poco, se ha ido avanzando en el tema, ya son trece las entidades que se aplicaron en activar la "Alerta de violencia de género" ¿Por qué no en Tamaulipas?, esperemos que el resultado, luego de ser analizada esta iniciativa por comisiones, sea en sentido positivo.