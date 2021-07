Promueven hoteleros el ´turismo urbano´

"Buscamos de alguna manera que algunas personas que no salieron de vacaciones puedan disfrutar aquí mismo en su ciudad de unos días de una estancia en un hotel, y disfrutar de las instalaciones y de la alberca y así salir a los atractivos cercanos como el Balcón – de Montezuma – en Altas Cumbres, algún lugar de los que están aquí cerca y hacer vacaciones en tu ciudad", señaló el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles de Victoria, Ebrahim Carcur Castañeda.

El empresario local recordó que el promedio de ocupación hotelera de este año es del 35 por ciento, lo cual se halla muy por debajo de lo autorizado en el decreto gubernamental de reactivación para actividades económicas no esenciales, del 75 por ciento, por lo que algunos establecimientos han optado por dar promoción al ´turismo local´ buscando huéspedes en aquellas personas que tradicionalmente salían de viaje por la temporada, pero que debido a la pandemia optaron por permanecer este año en la localidad.

"Por nuestra parte hemos seguido las indicaciones, todas las recomendaciones que se nos han hecho de sanitizar, de tener medidas, no tener bufetes en donde el huésped pueda tener contacto directo con los alimentos si no se le está sirviendo, si se le está dando servicio al cuarto en algunos hoteles, y se están tomando todas las medidas", Carcur Castañeda precisó que hasta el momento COEPRIS no ha sancionado a ningún hotelero por incumplir las indicaciones del decreto gubernamental, "creo que todos estamos cumpliendo bien, no ha habido ningún informe de que algún hotel esté incumpliendo".

Recalcó que todos los años disminuye la ocupación hotelera en temporada vacacional, esto debido a que esta capital no cuenta con la infraestructura necesaria para atraer al turista proveniente de otras latitudes del país, "– pero –estamos en el punto de equilibrio o un poquito arriba del punto de equilibrio, todavía la situación sigue siendo crítica aquí en la capital, no vemos una recuperación notable, todavía estamos muy por debajo de la ocupación normal que deberíamos de estar teniendo".