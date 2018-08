Promueven donación de sangre

Instituciones médicas advierten que la donación de sangre libera al organismo de factores hormonales que lo protegen contra enfermedades graves del corazón y tumores, por ello al conmemorarse el Día del Donador Altruista de Sangre, el IMSS exhorta a la población a sumarse a esta causa.

La coordinadora de Prevención y Atención a la Salud (CPAS) en la Jefatura de Prestaciones Médicas del IMSS, Beatriz Lorena López Castañeda, informó que cada 25 de agosto se conmemora el Día del Donador Altruista de Sangre, por lo que invitó a la comunidad a convertirse en donador.

Mencionó que el año pasado, 2017, se registraron más de 23 mil consultas a donadores, quienes aportaron 11 mil 733 litros de sangre para ser transfundidos, la mayoría de ellos derivado de la necesidad de apoyar a un paciente que les solicitó su ayuda.

"Es importante recalcar que aproximadamente siete de cada 10 potenciales donadores que acuden a los diferentes Bancos de Sangre, resultan aptos para donar", detalló la doctora López Castañeda.

Destacó que la donación debe darse de manera altruista, "que el ciudadano vaya a los Bancos de Sangre a donar, sin ningún otro compromiso que el de ayudar a salvar una vida".

"La donación altruista es la más segura, por lo tanto, es la más aceptable, debido a que la persona no se presenta con la presión de tener a su paciente o familiar internado, además de que obtienen algunas ventajas favorables, como son estudios de laboratorios de rutina y serología, los cuales se le entregan por escrito" dijo.

López Castañeda señaló que es justo reconocer en éste mes, a todas aquellas personas que periódicamente acuden a donar tejido hematoso para auxiliar en una eventual escasez de sangre en los centros hospitalarios, además de que cada donador, tiene la posibilidad de salvar hasta tres vidas con su aportación.

Agregó que el procedimiento que se utiliza es indoloro, el material para extraer la sangre es nuevo, estéril y desechable.

"Solo se extrae una cantidad mínima de 500 mililitros de sangre total, que representa el 10 por ciento de la que posee el organismo".

Refirió que las personas interesadas pueden acudir al Banco de sangre de lunes a viernes, de 7:00 a 9:00 de la mañana y tendrán que ser mayores de 20 años y hasta los 55 años de edad, haber dejado pasar cuatro horas sin comer y 24 horas sin haber ingerido bebidas alcohólicas, no deben de tener tratamiento de antibióticos, ni presentar cirugías recientes.

Además, no padecer de alta y baja presión, no estar embarazada, no padecer alergias y ningún otro tipo de infección, no tener tatuajes, ni piercing de ningún tipo, si se trata de una mujer, además de cumplir con todo lo anterior, no debe acudir cuando esté en su periodo menstrual.

Finalmente, señaló que al llegar el momento de la donación, se realiza un pequeño cuestionario por escrito y se hace la toma de muestras para conocer su estado de salud en ese momento, lo que permitirá descartar enfermedades transmisibles por esta vía, como VIH/Sida, sífilis, hepatitis "B" y "C", y brucelosis, además de que se determina el grupo sanguíneo.

