Promueven con abortos ‘sicariatos’ legales: FNF

El Mañana / Staff.- “Hoy ya no aguantamos más violencia, ya no podemos respirar aires de impunidad, es muy doloroso y desafortunado observar que México vive un baño de sangre irracional; frenemos juntos la cultura de la muerte que hoy ataca a nuestra ciudad y a nuestro México”, dijo Fernando Moya Torres, coordinador del FNF en la ciudad de Reynosa.

“El FNF denuncia con toda claridad y contundencia las iniciativas de ley, tanto federal como locales, que atentan contra la vida, la institución del matrimonio como base de la familia y la libertad de educación para nuestros hijos”.

“Buscan imponer una cultura de muerte, pues generan un marco para promover sicariatos legales, bajo las más absurdos argumentos”, acusó.

En un comunicado entregado a los medios informativos destacaron que: “Exigimos a los legisladores no agravar el problema del crimen organizado ilegal, a no legislar en sus congresos a favor de los homicidios y feminicidios prenatales como el Aborto, que no rompan más el tejido social atentando contra la familia y el derecho fundamental de la infancia a tener una vinculación estable con su padre y con su madre y que no adoctrinen a nuestros hijos con falsas ideologías que confunden su sexualidad”, afirmó Rosa Rodríguez de González, madre de familia integrante del FNF.

Guillermo Rodríguez Leal, colaborador del FNF explicó que “Hoy como sociedad, levantamos la voz y celebramos con ánimo la activación nacional ciudadana que convocamos en toda la República Mexicana, hoy queremos que nuestras exigencias tengan eco.

“En materia de seguridad familiar son muchas y las respuestas son pocas. Hoy nos preocupa y ocupa atender los feminicidios, los secuestros, el robo con violencia y demás situaciones que atentan contra la vida de todas y todos los mexicanos, incluyendo los que están dentro del vientre de su mamá, ellos merecen toda nuestra atención y protección.

“Hoy es discriminatorio decidir quien debe nacer o quien debe morir. Queremos que todos los mexicanos vivan y lo hagan con dignidad, sobre todo los más desprotegidos como los que están dentro del vientre de su mamá, los que hoy viven en pobreza y pobreza extrema, los que no tienen una igualdad educativa, frenemos esta discriminación y luchemos por su vivencia y dignidad.