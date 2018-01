Promueven los atractivos del Valle del sur de Texas

Puerto Isabel, Tx.- La ciudad de Puerto Isabel y la Isla del Padre en el sur del valle de Texas, se colocan entre los 18 lugares para visitar Texas en 2018, promoción que se mantiene dentro de los atractivos del estado sureño.

El listado que se proyecta como sitios de interés para turistas perfila a San Antonio Texas en primer Lugar y coloca en lugar 9 y 12 a la ciudad de la isla del Padre, y Puerto Isabel Tx.

Destacándolo como el hogar de algunas tortugas muy felices, gracias a las amplias instalaciones educativas de Sea Turtle, Inc. Fundada en 1977 por Ia Fox Loetscher, “Turtle Lady of South Padre”, Sea Turtle, Inc. rehabilita a las tortugas marinas en peligro de extinción, principalmente las tortugas marinas verdes del Atlántico con algunas tortugas caguama y tortugas lora, considerándola un área ecológica.

Dentro de los nuevos atractivos los visitantes podran visitar un área de rescate de tortugas con un anfiteatro de 230 asientos para presentaciones, este nuevo centro está listo para compartir la maravilla y la sabiduría de las tortugas marinas con el mundo.

Y ubicándose en el lugar 9 la ciudad de Puerto Isabel, mantiene erguido la luz del puerto, con el faro que se mantiene con luz brillante tras su reciente restauración.

Después de un año de restauración, el faro histórico de esta ciudad, el único abierto al público en Texas, esta listo para los visitantes.

Se destaca que el faro esta ubicado a pocos kilómetros al norte de la frontera entre Texas y México, cerca del extremo sur de South Padre Island , Port Isabel es la única ciudad de Texas que tiene un faro radiante desde su plaza.

Este faro de luz literal, construido en 1852, ahora ofrecerá una experiencia aún más emocionante; durante los últimos años, la plataforma exterior y la barandilla del edificio, de más de 70 pies de alto, no eran lo suficientemente estables para los visitantes. Ante las recientes renovaciones, los visitantes podrán salir a la pasarela al aire libre para oler el aire salado del océano y maravillarse con la vista de 16 millas sobre la Laguna Madre y más allá.

La serie anual de películas de verano del Lighthouse Establishment Cinema también se reanuda en 2018, así que se mantiene la invitación para que los extranjeros y locales tome una hielera y una silla de jardín y vea clásicos como Jaws en la fachada de esta luminaria de 166 años de antigüedad.