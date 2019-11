Promueve valores

Al participar en el evento denominado "Jóvenes con Éxito" que realizó el Sistema DIF Reynosa, el exbeisbolista reynosense Jaime García agradeció la oportunidad de poder platicar frente a jóvenes de esta localidad sobre su trayectoria, logros y tropiezos.

"No soy conferencista, soy un servidor de las personas, lo que hago lo hago de corazón, soy originario de esta ciudad y jugué en las ligas mayores aproximadamente 11 años, logré todo lo que me propuse", dijo.

Recordó que fue el año pasado cuando se retiró como beisbolista profesional, luego de más de una década que le dejaron varios triunfos, así como varias lesiones.

"Comencé a mi carrera a los cinco años, estuve lesionado toda mi carrera hasta el año pasado que me retiré, tiempo en el que me realizaron tres cirugías en el brazo, fui el único pitcher en ligas mayores que logré regresar después de las intervenciones", dijo.

El ex beisbolista recordó que pasó por muchas dificultades, inseguridades, adversidad miedos e incluso vergüenzas durante su juventud pero que finalmente pudo lograr lo que se propuso.

"Logré todo lo que me propuse desde la zona del miedo, siempre con un vacío dentro de mí, a pesar de que seguía cosechando triunfos, para mí el éxito no son los seguidores, el dinero, la fama sino una vida plena y en paz", dijo ante estudiantes.

Destacó que desde su juventud empezó a crear una visión de vida y tuvo claro el tipo de persona en el que se quería convertir.

"Nunca tiré la toalla aun y que tenía todo en contra, pero en mi juventud empecé a crear una visión de vida y tenía claro la persona en la que me quería convertir, tenía un sueño y una visión clara", dijo.

"El mensaje no es motivarlos a que lleguen a la liga mayor; quiero decirles que si su enfoque es la fama y el dinero, el vacío siempre va a estar, si aprenden a llenar esos vacíos con educación, fe, valores y principios podrán alcanzar lo que se propongan", reiteró.

Aceptó no tener redes sociales, por considerar que son una distracción; "este tipo de tecnologías nos atrapan y no nos permiten evolucionar y si quieren ser una persona de bien el día de mañana tienen qué prepararse, recuerden que no hay límites".

Finalmente se dijo orgulloso de ser reynosense y de poder servir a las personas que así lo requieren y más aun de poder contribuir con los jóvenes de esta ciudad.