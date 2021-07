Promueve tema musical

La cantante comentó que aún no puede vacunarse ya que se está recuperando del Covid-19, aunque no quiso dar muchos detalles sobre los síntomas que tuvo.

"Yo me tengo que vacunar, (no lo he hecho) porque me acaba de dar Covid, entonces todavía no puedo".

Fue el pasado 13 de julio, que a través de su cuenta de Twitter, Belinda compartió una foto de ella misma en la telenovela "Cómplices al rescate", en el que su personaje de "Silvana" está hospitalizada, con el mensaje: "Buenos días", a través del cual daba a entender que ella no se sentía muy bien.