Promueve Provida abstinencia sexual

Cd. Victoria, Tam.- La delegación local de Provida se pronunció a favor de una Educación Sexual basada en la abstinencia en lugar de la enseñanza de los métodos anticonceptivos tradicionales, en este sentido el delegado en Ciudad Victoria, Francisco Joel Rodríguez Domínguez, dijo que en próximas fechas grupos de esa organización acudirán a escuelas para ofrecer pláticas basadas en valores.

"El trabajo de nosotros es concientizar a ellas a que el aborto no sea la única solución para su problema, inclusive hay psicólogos que tenemos, buscamos asistencias sociales en caso de que la jovencita no quiera tener su bebé por falta de recursos para sostenerlo", el delegado apuntó que no se cuenta con una estadística sobre el número de abortos realizados en la entidad sin embargo la Secretaría de Salud de Tamaulipas reportó 270 casos de embarazos precoces al cierre de 2017.

"Es preferible tener el bebé aunque sea un bebé no deseado, aunque sea un embarazo no planeado, eso sí es preferible a tener que recurrir al aborto", manifestó Rodríguez Domínguez, "hay otras medidas, si una jovencita no quiere tener a su bebé están las casas de cuna, los Centros de Desarrollo Integral de la Familia, hay muchas parejas esperando un bebé, no se tiene que recurrir al crimen del aborto para remediar un embarazo no deseado".

Provida como asociación civil no ha presentado ninguna denuncia en contra de algún centro médico en donde se practiquen abortos clandestinos, el delegado local dijo que desde el mes de abril de 2007 cuando se aprobó el aborto gratuito en la Ciudad de México muchas jovencitas viajan hasta la capital del país para realizarse dicha cirugía, la cual aseguró, conlleva riesgos en la salud física y mental de las mujeres.

Por otro lado aceptó que el tema del aborto es de interés general para las jovencitas, en este sentido reiteró que el objetivo de Provida es procurar que las mujeres embarazadas no tengan que recurrir al aborto como solución a un embarazo no deseado, "muchas jovencitas mal informadas piensan que es un derecho, que ellas tienen libertad de decidir sobre su cuerpo y ese es el pensamiento general ahorita".