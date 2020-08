Promueve marcha y no va

"Os espero a todos allá. Yo soy la resistencia", fue el final de un mensaje por sus redes sociales en que, el sábado, Miguel Bosé llamó a sus seguidores a participar en una manifestación en Madrid contra el uso obligatorio mascarillas.

¡NADIE LO VE!

Pero ayer, nadie vio al cantante entre la concentración de unas 2 mil 500 personas que se dieron cita en la capital española para alzar su voz contra una epidemia, la de Covid-19 que, aseguran, es falsa,

La inasistencia del intérprete de "Amante Bandido" y "Amiga", uno de los rostros más visibles del entretenimiento en cuanto al negacionismo del coronavirus se refiere, provocó burlas en la red.

"El más listo, Miguel Bosé. Los anima (a manifestarse), pero no va... por si se lo pegan (el virus)", tuiteó el usuario @Karmaleonic.

EN LAS REDES

"Una pregunta... ¿estaba Miguel Bosé en la manifestación o la está viendo desde su mansión, bien aislado, y descojonándose de lo imbécil que es la gente siguiendo sus órdenes?", cuestionó @thebestcelita.

"Falsos test, falsos positivos" y "No somos delincuentes, queremos respirar" fueron algunas de las proclamas de los reunidos en la Plaza Colón, de acuerdo con el diario El Mundo.

¿CONSPIRACIÓN?

El cantante, de 64 años, ha utilizado su cuenta de Twitter como tribuna para expresarse contra las medidas sanitarias mundiales y hablar de una gran conspiración.

"Nos quieren matar", escribió hace unos días junto con una gráfica de una magistrada venezolana en la que se asegura que hay una relación entre las vacunas de gripe y las muertes por Covid-19.

Bosé, cuya madre, Lucía Bosé, murió en marzo, también opina que la instalación de redes 5G tiene que ver con el coronavirus.

"Miguel Bosé, admiro tu inteligencia. Hablas mucho y no das la cara. Espero que no vendas un cd más en este país", le recriminó ayer el usuario @manuelmagan975 al cantante de "Si Tú No Vuelves".