Promueve la Fe corriendo

" Me han recibido muy agradablemente, calurosamente he visto una respuesta muy bonita, la fortaleza con la que te reciben te hacen sentir muy en casa, muy dispuestos, muy comprometidos para el trabajo", describe.

UN OBISPO RUNNING

Desde sus formación como seminarista Óscar Tamez, detalla que siempre tuvo inclinación por el deporte, sin embargo, nunca se imaginó que en él despertaría un especial interés por las carreras y los maratones.

"Esta experiencia inició en el 2014 porque tengo varios amigos que son maratonistas y siempre me invitaban, yo les decía que no que les agradecía pero no. Yo toda mí vida de seminarista me gusto mucho jugar futbol soccer, pero en una ocasión los vi en el Maratón de Monterrey en el 2013 y les hice la promesa que el 2014 lo correría con ellos y de ahí me fui metiendo en este deporte", narró.

Monseñor Óscar Tamez, describe el atletismo como un deporte muy bonito lleno de disciplina que le permitió ver al deporte como algo más, lejos de ver competencia encontró la oportunidad de crear lazos de fraternidad que busca compartir con la feligresía.

9 MARATONES, UNA FAMILIA

"He corrido nueve maratones, ya como obispo es mucho más difícil implica mucho sacrificio, ahora en el mes de octubre hice el maratón virtual de Boston y fueron 20 semanas intensas de entrenamiento que sí implica sacrificar horas de descanso, el día empieza muy de madrugada o termina muy de madrugada pero mientras Dios me permita hacerlo la verdad es que lo seguiré haciendo".

Asegurando que de esos nueve maratones todos tienen una experiencia que los hace especiales y que buscará siempre recordarlos, ya que en cada uno ha logrado cosechar una familia, amigos y hasta realizar confesiones en el trayecto.

"Corres es un momento en el trayecto te topas con quienes se convierten en compañeros de vida, compañeros de maratón, se forjan amistades muy bonitas, en esto de ser running yo termine confesando a muchas personas que literal me pedían que los confesara y otros hasta ser testigo de su enlace matrimonial, casar algunos, bautizar, entonces se va formando una familia, son amistades que te encuentras en el camino".

ACERCAR A LAS NUEVAS GENERACIONES

"Yo creo que hay que ver con mucha esperanza y nosotros como iglesia tenemos que aprender lo que nos ha dicho el Papa a estar con los jóvenes y entre los jóvenes, los jóvenes de hoy reclaman presencia, acompañamiento y creo que como iglesia tenemos que aprender de esta nueva realidad y aprender como caminar con y entre los jóvenes"

Por último el Obispo de Ciudad Victoria aseguró que hacer running es algo que se puede compartir y deseo que todos los tamaulipecos tuvieran un espacio para practicar algún deporte.

"Creo que por salud física, por salud espiritual nos viene bien a todos y ojalá que todos nos engancháramos en el deporte porque es un espacio de comunidad, que trae grandes beneficios y con los jóvenes claro que lo he podido compartir y ojalá muchos alguna vez en su vida se atrevieran a vivir por lo menos un maratón".