Promueve el arte; pinta y pinta bien

Elizabeth Brambila Uresti, comenzó a pintar autodidactamente, como un pasatiempo durante las vacaciones en su niñez, y desde ese entonces se dio cuenta de que le gustaba el arte de la pintura, lo disfrutaba tanto como jugar con sus muñecas, podía pasar horas pintando dejando pasar el tiempo sin darse cuenta.

Al respecto Elizabeth cuenta:

“Mis padres se dieron cuenta de mis habilidades con este arte y me compraron materiales, como pinturas, pinceles, canvaz, entre otras cosas que se utilizan para el arte pictórico, después me llevaron a estudiar con el maestro Ignacio Yépez Zurita, con quien aprendí varias técnicas sobre esto que me apasiona tanto”.

Asimismo continúa relatando:

“El profesor Yépez, hizo una exposición en la Casa de Ladrillo, aproveché para sacar los cuadros que había hecho, entre 10 ó 15, más o menos, y vi que a la gente le gustó mi trabajo, fue entonces que me di a la tarea de leer libros acerca de la pintura y nuevas técnicas, me decidí a pintar profesionalmente, e inicié exposiciones en lugares destacados de la ciudad, y en eventos importantes”

Además añadió:

“Lo que yo busco es difundir el arte, impulsando a la juventud a expresarse por medio de la pintura, quiero que amen esto que es maravilloso, y así evitar que los adolescentes y jóvenes anden en la calle en vicios, o cosas peores, es mejor inculcarles el arte y la cultura desde pequeños, así evitaremos que después nuestro niños anden en malos pasos”, concluyó.

