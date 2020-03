Promueve álbum por teléfono

La banda Pearl Jam ofrece a sus fans escuchar fragmentos de su nuevo álbum, Gigaton, a través de una línea telefónica directa, reportó NME.

Los seguidores que marquen a la línea directa podrán elegir entre dejar un mensaje pregrabado a la banda o escuchar avances de 30 segundos de duración de las 12 canciones que compondrán el disco.

El material discográfico saldrá a la venta este viernes 27 de marzo, el cual incluirá temas como "Superblood Wolfmoon", "Buckle Up" y "Come Then Goes".

"Fue emocionalmente oscuro y confuso a veces, pero también fue un mapa de ruta emocionante y experimental para la redención musical", comentó el guitarrista Mike McCready en una entrevista reciente sobre el proyecto.

"La colaboración con mis compañeros de banda en Gigaton finalmente me dio un mayor amor, conciencia y conocimiento de la necesidad de la conexión humana en estos tiempos".