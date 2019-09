Promocionan Dolor y Gloria

Toronto, Canadá

Al siguiente filme de Pedro Almodóvar le corresponde un poco de su amor por México.

Así lo adelantó el icónico cineasta manchego en la presentación de su filme Dolor y Gloria en el marco del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF).

¡A LA MEXICANA!

"Tengo escrito ya lo que será la próxima película del año que viene. Son relatos de una mujer muy libre durante la década de los sesentas, setentas, ochentas y noventas, entre Estados Unidos y México", reveló el director de Mujeres al Borde de un Ataque de Nervios.

Junto con el estelar de Dolor y Gloria, Antonio Banderas, el director, escritor y productor llegó al Ryerson Theatre de esta ciudad, y ahí fue donde habló de su cariño por los mexicanos, aunque declinó dar más detalles respecto al largometraje.

"Ya sabrán lo que viene adoro a los mexicanos y me encanta el trato que siempre me han dado. Como dicen mis amigos de allá: 'como México no hay dos'".

GUSTA DEL CINE SOCIAL

A tres semanas de cumplir 70 años, y ya con un palmarés que incluye el Óscar, el Globo de Oro y el Goya, Pedro dijo que se siente más apegado a los filmes relacionados con una perspectiva femenina, por eso no se atreve a concretar algunas ideas relacionadas con el cuestionamiento social.

"Me gustaría hacer más cine social, pero no es mi estilo, entonces pienso que en algún momento podría hacerlo y después tengo muchas historias de ficción y tengo escritas partes de las historias, pero no he llegado a un final".

RUMBO AL ÓSCAR (CONTEXTO)

Dolor y Gloria, que ya se estrenó en México, suena en los circuito de festivales con miras a que Pedro y Antonio sean candidatos a los premios de guión y actor, respectivamente, en la carrera rumbo al Óscar.