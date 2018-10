¡PROMETIÓ VOLVER!

Guadalajara, Jalisco

En el 2007 cuando se despidió de la afición del Atlas, el internacional Andrés Guardado prometió que algún día volvería a vestir los colores rojinegros.

A esta altura, jugando para el Betis de España, Guardado recordó que sueña con terminar su carrera jugando para los Zorros, donde se formó desde niño.

"No lo sé, para mí, mi sueño, mi objetivo, realmente es retirarme ahí (en Atlas)", dijo Guardado al canal de Youtube Cracks MX.

Por lo pronto, a Guardado le resta un año y medio de contrato con el cuadro español, luego, la posibilidad de vincularse con el Atlas es muy real, pues ya ha tenido ofertas de la MLS, pero no las ha aceptado.

"La verdad que lo de la MLS siempre ha estado ahí, siempre he tenido acercamientos, ofertas, tuve dos ofertas serias, la del Atlanta y la de Los Ángeles, pero al final siempre he dado prioridad a otras cosas en mi carrera y estoy muy contento hoy en día aquí en el Betis

"Tengo un año más de contrato todavía y la verdad que por mi cabeza pasa por lo menos cumplirlo y después ya veré", añadió.

Respecto al escenario de jugar su quinto Mundial en Qatar 2022, Guardado aseguró eso lo motiva, pero que es realista y asimila que hay posibilidades de que no sea convocado porque su edad, ya que tendría 36 años para entonces.

"Sería un sueño, jugar cinco Mundiales, hay cuatro en el mundo, pero lo veo muy lejos la verdad, siendo realistas lo veo lejos, más por la mentalidad que hay hoy en día en México de que se están fijando mucho en la edad más que en los merecimientos para estar en Selección hoy en día

"A lo mejor por la edad me descartan, pero bueno, a mí lo que me toca es lo que he hecho toda mi carrera, hacer bien las cosas en mi equipo, tratar de ser importante aquí en el Betis y si llegan los 4 años para Qatar y si sigo jugando a buen nivel, pues pelearé por estar ahí", afirmó.