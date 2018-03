Prometen ‘Canelo’ y ‘GGG’ espectáculo

Los dos quieren olvidarse de los jueces. Ese empate de septiembre les dejó un mal sabor en el primer pleito y por eso “Canelo” y Golovkin prometen emociones el próximo 5 de mayo en el pleito que sostendrán en la T-Mobile Arena de Las Vegas.

Anoche ambos peleadores, el tapatío Saúl Álvarez y Gennady Golovkin, se vieron las caras en la presentación oficial del combate en el centro de Los Ángeles, California. Y es que esta vez no habrá ningún tour promocional, y los boxeadores comenzarán de inmediato a entrenar.

De entrada, “GGG” y el tapatío prometieron emociones. A los dos les gustaría ganar antes de los 12 asaltos, pero ninguno quiere atreverse a dar un pronóstico.

“Tiene una pegada especial, pero nada del otro mundo. Me dio golpes pero no los sentí, espero que me haya dado ya su mejor golpe, ahora será otra historia.

“Será otra gran pelea y le haremos ver a la gente quién fue el mejor en la primera”, dijo el mexicano de 27 años.

El kazajo, quien expondrá esa noche los cetros Medianos del CMB, FIB y AMB, no pudo conectar como quisiera en la primera. Espera que la historia sea diferente.