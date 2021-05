¡Promete una chin...!

Julio César Chávez sigue disfrutando de las conferencias de prensa como en sus tiempos de gloria. El ex campeón del mundo y considerado el mejor libra por libra al final de la década de los 80 y principio de los 90, se alista para lo que él asegura será su última pelea de exhibición ante Héctor "Macho" Camacho hijo, el próximo 19 de junio en el Estadio Jalisco.

Al momento que escucha la bravata desafiante de su adversario a quien enlazaron vía telefónica, Chávez le respondió a su estilo.

"Prepárate porque te voy a poner una chinga", dijo en la conferencia de prensa realizada en un centro nocturno de Guadalajara, y en la que estuvo acompañado de su hijo Omar Chávez, el director del Code, Fernando Ortega, y el director del Comude Guadalajara, Tomás Gallo.

El que fuera campeón en las categorías de Superpluma, Ligero, y Superligero, afirmó que si ha decidido que la pelea contra el hijo del "Macho" Camacho sea la última, es porque a sus 58 años de edad ya está muy desgastado.

"Yo estoy contento, si soy honesto me piden de todas partes de la República Mexicana y de Estados Unidos hacer exhibiciones, pero ya no, esta debe ser la última, porque ya a mi edad un mal golpe pues no, es una exhibición, pero cuando uno tiene careta puesta los golpes son más peligrosos que cuando no la tienes. Aparte les digo que me voy a quitar la careta, no sé en qué round, pero va a ser un plus para todos ustedes", señaló el ex pugilista sinaloense.

A partir de ahora, Chávez junto con sus hijos Omar y Julio César, se entrenarán de manera aislada en el Nevado de Colima; y explicó los motivos.

"Para que mis hijos no se vayan de vagos los cabrones, allá los voy a tener amarrados. No, mira es que el Gobernador (Enrique Alfaro) me hizo una sugerencia y a mí me gustó, para que mis hijos lleguen bien preparados y también para mí en lo particular, porque van a ser 5 rounds, es contra el hijo del ´Macho´, y el muchacho es más joven, y va a tratar de ponerme una chinga, y debo estar preparado", dijo el excampeón del mundo.

Cuando se le preguntó al director del Code, Fernando Ortega la razón de elegir el Estadio Jalisco, Chávez se adelantó a la respuesta y dijo: "¡Porque yo quise! Porque ahí jugó Pelé", dijo entre risas.

Ya después en tono más serio, recordó el único combate que tuvo en Guadalajara, el 4 de abril de 1993 contra el argentino Silvio Walter Rojas, a quien venció por la vía del nocaut en tres rounds.

"(Escogí) Guadalajara porque hice una pelea hace muchos años aquí, pero no fue mucha gente a verme pelear porque era Semana Santa, y no me quedé conforme, y quise hacer aquí la pelea porque la gente me quiere mucho, y eso es lo más importante", comentó.

Los boletos se pueden adquirir en la plataforma digital boletomóvil.com y en las taquillas del Estadio Jalisco. Debido a la pandemia del coronavirus, la asistencia tendrá una entrada limitada cuyo porcentaje todavía está determinando la Mesa de Salud.

En la función también pelearán Omar Chávez contra Ramón "Inocente" Álvarez, y Julio César Chávez Jr. contra el peleador de artes marciales mixtas, el brasileño Anderson Silva.