Promete senadora electa no olvidarse de San Fernando

San Fernando, Tam.- "No me olvidaré de San Fernando, les confieso que cumpliré cabalmente con mis responsabilidades y si no lo hago, exijan la revocación de mi mandato", aseguró la senadora electa por Tamaulipas, Guadalupe Covarrubias Cervantes.

La abanderada por el Partido de Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), afirmó lo anterior ante cientos de simpatizantes de este partido, dentro de una gira de agradecimiento programada en esta localidad.

Para este evento estaba agendada la visita de Américo Villarreal Anaya, Guadalupe Covarrubias Cervantes, senadores por Tamaulipas, así como el diputado federal electo, Héctor Garza, pero solamente la segunda asistió, ya que los otros representantes populares se disculparon por no asistir al tener una agenda muy saturada.

Covarrubias Cervantes agregó que independientemente de la comisión que se le asigne en la Cámara Alta, trabajará por Tamaulipas y San Fernando, sin distingo de clases sociales, religiones o partidos políticos.

Señaló que estará trabajando de la mano con el presidente electo Andrés Manuel López Obrador, quien conoce muy bien San Fernando y la región, porque en su campaña recorrió todos los municipios del país, escuchando la problemática que se tiene en cada lugar.

Fue clara y contundente, al señalar que al igual que López Obrador, quien se ha comprometido a renunciar en caso de fallarle a los mexicanos, ella también está dispuesta a la revocación de la senaduría, en caso de incumplimiento.

ASISTENTES. Cientos de simpatizantes de Morena acudieron a escuchar el mensaje de la senadora electa Guadalupe Covarrubias.