Promete Sanders reforma migratoria integral, si gana

El aspirante a la nominación presidencial demócrata, Bernie Sanders, aseguró hoy que, de ganar las elecciones de 2020, declarará una moratoria a las deportaciones en su primer día en la Casa Blanca, además de que implementará una reforma migratoria integral.

El senador por Vermont incluyó sus propuestas en materia migratoria en un plan denominado "A Welcoming and Safe America for All" (Un Estados Unidos acogedor y seguro para todos), que elaboró con la colaboración de "dreamers" y otros inmigrantes.

"Frenaremos el odio hacia nuestros hermanos y hermanas inmigrantes, pondremos fin a la separación de familias y el encierro de niños en jaulas. Pondremos fin a las redadas de ICE (Servicio de Inmigración y Control de Aduanas) que aterrorizan a las familias", puntualizó Sanders al exponer su iniciativa.

"En mi primer día como presidente, usaré mi poder ejecutivo para proteger a nuestras comunidades inmigrantes y revertir cada acción horrenda" de la administración de Donald Trump, señaló el político demócrata en un comunicado circulado este jueves y referido por numerosos medios.

Sanders precisó que en su primer día en la Casa Blanca aplicará una moratoria a las deportaciones y ordenará cerrar los centros de detención de migrantes; además de frenar el muro fronterizo y la restricción de fondos para las "ciudades santuario", y decretar el fin de la "veda" musulmana.

Asimismo, el demócrata eliminará el programa "Quédate en México" y los acuerdos de "tercer país seguro" para solicitantes de asilo firmados con países de Centroamérica, además del programa de Estatus de Protección Temporal (TPS) hasta que el Congreso adopte una solución permanente, añadió el texto.

El plan de 10 puntos plantea además la "descriminalización" de los cruces ilegales en la frontera, la reunificación inmediata de niños separados de sus padres y la eliminación de la norma sobre "carga pública", que niega la residencia permanente a inmigrantes que reciban ciertos beneficios públicos. Esta última cuestión está pendiente en las cortes.

Sanders propone también legalizar a los 1.8 millones de jóvenes elegibles para el programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA), conocidos como "dreamers", y restablecería el plan de alivio migratorio para los padres de los migrantes que llegaron de niños al país, conocido como DAPA.