Promete Pumas a los niños triunfo sobre América

"Sí, creo que sí, (van a ganar) estoy seguro porque el equipo está muy bien, tenemos el deseo y compromiso de ganar, así que te diría que le vamos, a todos los aficionados, le vamos a regalar una victoria contra el América", declaró el estratega en conferencia.

Nuestros amigos de Suzuki México nos traen una convivencia de nuestros niños de filiales con Andrés Lillini. https://t.co/Xu14nC50eE#SoyDePumas #TuPasiónEsMiMotor — PUMAS (@PumasMX) April 30, 2021

El ex director de las Fuerzas Básicas del Club Universidad charló cerca de media hora con pequeños futbolistas, a quienes les recomendó tener una mentalidad fuerte y prepararse bien físicamente para poder aspirar a ser un jugador de Primera División.

"Siempre tienen que tener talento para jugar al futbol, eso desde Fuerzas Básicas elegimos los jugadores con talento y después se tiene que acompañar esto, y el aspecto psicológico, que es estar fuertes de la cabeza y acompañar todo esto con la nutrición, que es comer bien, un futbolista de alta competencia necesita estar muy bien alimentado", apuntó.

El estratega dijo que una de las motivaciones más grandes que tiene como DT auriazul es ver crecer a los futbolistas, y no ocultó que extraña jugar al futbol.

"Lo que me inspiró es poder seguir trabajando con jóvenes, en el que momento que me tocó asumir, lo único que le pedí al presidente (Leopoldo Silva) era poder seguir trabajando con los jóvenes del club, que es lo que más me gusta. Eso es mi inspiración, ver a jugadores, que algunos son todavía niños, jugar en Primera.

"Me gustaría salir a jugar, Mateo, pero estoy grande, gordo y tengo las rodillas muy lesionadas, así que me conformo con ser entrenador, lo otro no lo puedo hacer", comentó, entre risas, el estratega argentino.