Promete presidente abasto de medicinas

Monterrey.

Gente sin escrúpulos quiso chantajear al Gobierno con el desabasto de medicinas, pero las va a haber, aseguró ayer el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

"Hay ahora una polémica porque había mucha corrupción también en el sector salud, se robaban --y eso indigna mucho-- hasta el dinero de las medicinas, lo que se tenía que utilizar para curar a los enfermos. Gente ambiciosa, sin escrúpulos.

"Pensaron que iba a seguir lo mismo y quisieron jugar a las vencidas, chantajear al Gobierno, que no iba a haber medicinas y siguen todavía con lo mismo, que no va a haber medicinas para los niños con cáncer. Claro que hay medicinas, porque ya ordenamos comprar la medicina que se requiera para los niños con cáncer en cualquier país del mundo. No van a faltar las medicinas", dijo en el último evento de su gira por Monterrey.

Señaló que aunque ya empezó a operar el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), aún hay resistencias, por lo que su cobertura tomará tiempo.

"Ya se estableció el sistema de atención médica gratuita. No va a ser fácil echarlo andar porque hay resistencias; además, estaba el sistema de salud pública por los suelos, con falta de instalaciones médicas, no había centros de salud, no hay centros de salud, no hay hospitales, no hay equipamiento adecuado, faltan médicos, faltan especialistas, faltan medicamentos, muy mal el sistema de salud.

ATENCIÓN MÉDICA GRATUITA

"Ya hicimos el compromiso de que va a funcionar el sistema de salud pública, atención médica y medicamentos gratuitos para todo el pueblo. Se va a garantizar al pueblo de México el derecho a la salud y ya este año aumentamos el presupuesto de salud en 40 mil millones de pesos", indicó.