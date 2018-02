Promete Meade recuperar Chihuahua

Chihuahua, México.- Al visitar Chihuahua por primera vez como precandidato del PRI a la Presidencia, José Antonio Meade indicó que el estado está de cabeza.



En un encuentro con militantes en el auditorio "Ramiro Cota Martínez" en el Comité Directivo Estatal del tricolor, Meade dijo que recuperará Chihuahua.



"Los números que estamos viendo en Chihuahua no nos gustan, no nos gusta lo que está pasando en seguridad y no nos gusta lo que está pasando en empleo", aseveró.



"¿Qué quisiéramos ver en los homicidios? Quisiéramos ver que bajan. ¿Y qué estamos viendo en Chihuahua?", preguntó a los asistentes.



"Que suben", gritaron.



Según el abanderado presidencial de la coalición priista, lo mismo ocurre con las extorsiones y secuestros, mientras que los empleos y la inversión van a la baja.



"Estamos en Chihuahua de cabeza, pero ¿qué vamos a hacer en julio? Lo vamos a enderezar", afirmó.



"Que los secuestros bajen y que la tranquilidad regrese a los hogares de las familias de Chihuahua; lo vamos a hacer con propuestas y perseverancia".



Comentó que se han estado preparando para salir en unidad, con los mejores perfiles y propuestas.



"Y cuando hay unidad y cuando hay perfiles y cuando hay propuesta, que no le quepa ninguna duda a nadie, en julio de 2018 juntos y, sin ninguna duda, vamos a ganar".



El abanderado de la alianza Todos por México, conformada por PRI-PVEM-Panal, arribó por la tarde del jueves a la Ciudad de Chihuahua, donde se reunió con empresarios en una comida privada y después encabezó un acto público con la militancia.



Esto luego de posponer su visita al estado en dos ocasiones, donde la Fiscalía estatal investiga la presunta triangulación de recursos federales para financiar las campañas del PRI en 2016.



También se trata de la entidad gobernada por César Duarte, sobre quien pesan 11 órdenes de aprehensión y de quien se pedirá su extradición.



En su discurso, Meade no hizo ninguna referencia a los casos de corrupción registrados en Chihuahua.



Acude duartista



Entre los simpatizantes que acudieron al encuentro con el ex Secretario de Hacienda estuvo la diputada Adriana Terrazas, quien será postulada por el tricolor a la presidencia municipal de Ciudad Juárez, a pesar de la cercanía política que tiene con Duarte.



También el ex dirigente juvenil del PRI, Christopher James Barousse, investigado por la Fiscalía General y la Secretaría de la Función Pública de Chihuahua por su presunta relación con una "caja chica" del ex Gobernador priista, desde la que se habrían desviado más de 360 millones de pesos.



En mayo del 2017, REFORMA reveló que James Barousse, secretario de Vinculación con la Sociedad Civil del tricolor, fue uno de los destinatarios de los recursos.



A través de una partida de Hacienda, al priista le pagaron más de 6 millones de pesos durante el sexenio de Duarte, en cheques de 100 mil pesos mensuales por concepto de "apoyo extraordinario", según los documentos expedidos.



En su intervención, Meade respaldó a los priistas que fueron seleccionados para pelear por las senadurías en Chihuahua: el ex director del ISSSTE, José Reyes Baeza, y la hija del líder de la CTM, Georgina Zapata.



Aunque elogió que los senadores del PRI representen hoy a la entidad "con enjundia y valentía", el legislador y ex Gobernador de la entidad Patricio Martínez no se presentó en el encuentro priista.