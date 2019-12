Promete ´El Chicote´ Calderón dar alegrías en el Guadalajara

El título que se le negó en el Necaxa, Cristian Calderón lo buscará en las Chivas.

El lateral izquierdo se incorpora al Rebaño tras tener una destacada actuación con el Necaxa que lo catapultó a la Selección Nacional. El "Chicote", oriundo de Nayarit, se compromete con la afición rojiblanca.

"Estoy muy contento de vestir estos colores, tengan por seguro que vamos a dar muchas alegrías y vamos por la 13", expresó Calderón para Chivas TV.

"Esta oportunidad llegó en el mejor momento de mi carrera. Es un reto muy bonito y muy grande que estoy muy contento de poderlo cumplir. Es muy bonito estar en un vestidor de puros mexicanos, convivía con extranjeros, pero no se compara con los mexicanos. Un equipo así y con muchos jóvenes siempre dará de qué hablar, lo vamos a hacer de la mejor manera, a darle una alegría a la gente que se le ha quedado a deber y para eso estamos acá".

Con el equipo de Aguascalientes se consolidó en la banda izquierda al jugar 14 partidos completos, anotó 3 goles en el torneo regular y 2 más en Liguilla.

"Llegar como refuerzo y tener todos los reflectores me motiva todavía aún más para dar mi máximo esfuerzo. Me siento contento, feliz, si me fue bien en el 2019, me va a ir de la mejor manera en este 2020. Pensar en un título lo venía haciendo con mi anterior club y lástima que no se nos dio, me hubiera gustado salir campeón. Ahora estando acá esperemos que así sea. Empezar de la mejor manera el torneo, hacer un buen papel, calificar y regalarle una copa más a esta institución".

Por su parte, el presidente del Guadalajara, Amaury Vergara, le expresó un mensaje al quinto refuerzo, después de Uriel Antuna, José Madueña, José Juan "Gallito" Vázquez y José Juan Macías.

"Bienvenido Cristian "Chicote" Calderón al Club Deportivo Guadalajara. Llegas al equipo con el corazón más grande de México y esperamos verte disfrutar muchos éxitos", escribió Amaury Vergara.