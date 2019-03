Promete Corral buscar fondos para estancias

Cd. de México.- Javier Corral, Gobernador de Chihuahua, anunció que su Administración procurará recursos y buscará formas de asociación con otros municipios para que las estancias infantiles sigan operando en el Estado.

"A las estancias infantiles no las vamos a abandonar. Estaremos procurando los recursos y buscando formas de asociación con otros municipios para que funcionen de mejor manera. Ninguno de nuestros niños se quedará sin cuidado", prometió en la presentación de su Segundo Informe de Gobierno.

Asimismo, el Mandatario chihuahuense mencionó que en 2018 su Gobierno destinó 28 millones de pesos para crear mil 246 espacios para el cuidado infantil.

Además, mencionó que se invirtieron 25.3 millones de pesos para becar a 5 mil 400 niños en diferentes modalidades de cuidado.

Corral presumió el avance en el índice estatal de capacidad para el desarrollo, pues Chihuahua pasó del lugar 29 al sexto a nivel nacional en el combate a la pobreza y el fortalecimiento de capacidades institucionales.

En el ámbito educativo, el Gobernador dijo que el año pasado otorgaron becas a 15 mil 800 niños de educación básica a media superior mediante una inversión de 24 millones de pesos.

Y, en el ámbito laboral, el Mandatario dijo que Chihuahua es el segundo Estado con la menor ocupación informal.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador designó como su representante para el Segundo Informe de Corral a Diana Álvarez Maury, subsecretaría de la Secretaría de Gobernación (Segob).

Hasta el pasado 27 de febrero, Javier Corral no tenía confirmada la visita de la titular de Desarrollo Democrático y Participación Social y de Asuntos Religiosos de Segob al evento en la capital estatal.

"No sabemos todavía, todavía no. No tengo esa lista a la mano, pero los van a ver el viernes", respondió tras cuestionarle quién acudiría a nombre de la Federación.

Entre los presentes también destacó la presencia de los Gobernadores José Rosas Aispuro y Silvano Aureoles, de Durango y Michoacán, respectivamente.

Asimismo, asistió Juan Carlos Loera de la Rosa, delegado federal en Chihuahua, y Ariadna Montiel, subsecretaría de la Secretaría del Bienestar.