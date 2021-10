Promete CFE entregar 6 centrales... a medias

Según el texto, el calendario de entrada en operación comercial de las centrales se ajustó y se contempla entre agosto y septiembre de 2024.

"Adicionalmente, no omito precisarle que dichas centrales entrarán en operación bajo la modalidad ciclo abierto, 10 meses antes de la fecha programada de operación en ciclo combinado, con lo que se podrá contar con la generación de cerca de 70 por ciento de su capacidad total previo a su conclusión definitiva", expone.

La entrada en operación bajo ciclo abierto implica sólo la generación con turbinas de gas natural, cuya construcción e instalación es más rápida, pero con una eficiencia de entre 30 y 38 por ciento, según especialistas.

l concluir los ciclos combinados con generadores de vapor y recuperadores de calor, la eficiencia sube hasta 60 por ciento. En el sitio de concursos de la CFE no se especifica que los proyectos entren en operación bajo esta modalidad. Únicamente en la Presentación de Proyectos Prioritarios de Generación de CFEnergía se menciona que la central González Ortega entrará como ciclo abierto el 5 de junio de 2022 y del resto no se hace referencia.

Además, las nuevas fechas señaladas en la misiva de CFE para la entrada en operación, varían en meses a las establecidas inicialmente. La empresa aclaró que a la fecha ha puesto en operación dos centrales nuevas: la de Punta Prieta, en La Paz, BCS, y González Ortega, en Mexicali, Baja California, con capacidad de 113.4 y 103 megawatts, cada una. Dichas centrales entraron en operación comercial en marzo y junio pasado. En cuanto a la falta de recursos asignados en el Presupuesto para los seis proyectos de generación comprometidos, expone que el que no se mencionen en el PEF no significa que no estén considerados.