Promete buen show

Con buen gusto, y siempre bajo el lema de "el máximo Celeb-Mi Rey de México", Roberto Palazuelos se destapará en su reality show.

"Todo está hecho sin mostrar nada de más, no tiene nada qué ver con otros reality shows donde salen besándoles a las mujeres ahí abajo. No, no es sexo, no es nada corriente.

"Todo está planeado con buen gusto y siempre pensando en que soy papá y estoy protegiendo a mi hijo. Es un niño muy educado", comentó Palazuelos.

ESTRENA 15 DE OCTUBRE

En la presentación del show Palazuelos Mi Rey, que se estrena este 15 de octubre por MTV Latinoamérica, "El Diamante Negro" brindó algunos detalles de la que será la primera temporada.

"Sí, pensamos en dos o tres temporadas; tenemos la intención de continuarlo, porque quedaron muchas cosas fuera. Yo creo que una de las cosas que más se notarán, que ustedes ven, es que está mi hijo, nunca lo había expuesto tanto y sé, ahora, lo tengo que cuidar más porque se va a conocer mucho más", dijo el famoso sobre Roberto Palazuelos V.

Con locaciones en Tulum, Acapulco, Ciudad de México y Toronto, el empresario, actor, socialité, celebridad y abogado ambientó el rodaje de la producción, que se hizo todo el verano bajo el trabajo de VIACOM.

SUS INVITADOS

Andrés García, Leonardo García Jr. y Jorge "El Burro" Van Rankin aparecerán como algunos de sus invitados en unos episodios, además de que anticipan que habrá mucha interacción con un amigo chef y con sus guardaespaldas.

Controversial y polémico como ha sido su costumbre, Palazuelos dijo que aquella experiencia en la que el ex Presidente Felipe Calderón le quiso expropiar su hotel Diamante K, en Tulum, se tornó en positiva.

"Fue algo muy complicado, y no quiero decir que fue algo de asignatura por mis amistades, pero al final, ahora yo trabajo en conjunto con las autoridades para mejorar el medioambiental local, limpiamos la playa, lo cuidamos de desmanes", comentó.

Palazuelos Mi Rey estará disponible en MTV Latinoamérica y una de las premisas que mantiene el anfitrión es que quiere conocer a muchas chicas, pues está disfrutando de su soltería luego de tres años de haberse divorciado de Yadira Garza.