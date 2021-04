Promete Barrera golpes, no risas

El miembro del Salón de la Fama le aseguró a los aficionados que verán buen boxeo, pues el capitalino tiene agendadas dos peleas para junio y julio, tras haber colgado los guantes en febrero de 2011.

"Barreta" volverá el 11 de junio en la Pico Rivera Sports Arena de California ante Jesús Soto Karass y al siguiente mes realizará una cuarta pelea con su acérrimo rival, el tijuanense Érik "Terrible" Morales, en sede por confirmar, que seguramente será California o Texas, pues en ambos lugares se permite entrada de cierta cantidad de gente en los estadios, a pesar de la pandemia.

Marco le ganó dos de tres peleas a Morales: la gente verá la cuarta y, quizá, hasta más.

"Todo dependerá de cómo se dé todo, y si a la gente le gusta pues veremos más peleas, Será una exhibición bien hecha, no queremos que sea un circo, ni que la gente se ría. Es serio todo esto del regreso, al grado de que de repente me dice ´pinche chilango´, y le digo ´le pondré ganas´, y vamos a estar puestos", puntualizó Marco, de 47 años de edad.

"Tenemos una pelea antes, pues una exhibición contra el ´Terrible´ no es cualquier cosa. De ceros y subirme contra él no era buena idea. Vamos primero contra Soto Karass y me ayudará para agarrar aire para ir contra Morales", agregó.

Ambas serán peleas de exhibición, aunque todavía no se sabe si se harán a seis u ocho asaltos.