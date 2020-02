Promete AMLO terminar en tiempo el Santa Lucía

Estado de México.

El Presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que van en tiempo y forma con las obras, por lo que cumplirán con la "hazaña" de terminar en marzo de 2022 el aeropuerto de Santa Lucía.

"Vamos en tiempo y en presupuesto y se va lograr la hazaña de hacer un aeropuerto de nivel mundial, con bajo costo, con mucha calidad y en tiempo, vamos a estar inaugurando este complejo, este aeropuerto de dos pistas para vuelos nacionales e internacionales de la aviación civil, y una nueva pista para la aviación militar, tres pistas", sostuvo.

"Lo vamos a estar inaugurando el 21 de marzo de 2022, una hazaña. Se va a demostrar lo que somos los mexicanos y lo que significa el apoyo de las Fuerzas Armadas".

Reunido con mandos militares y membros de su Gabinete, para conmemorar a la Fuerza Aérea Mexicana, el Mandatario afirmó que fue una ´bendición" echar abajo el proyecto de Texcoco.

"Fue una bendición el que se tomó, consultando al pueblo, la decisión de abandonar el proyecto de Texcoco que no viene al caso hablar sobre las dificultades que significaba de toda índole económico, ecológico, de calidad de suelo, bueno, pero fue muy importante que se dijera no a este proyecto porque no le conviene al pueblo, a la Nación y sí al aeropuerto en Santa Lucía, donde hay mejores condiciones de todo tipo", dijo.

Nos vamos a ahorrar, añadió, 100 mil millones de pesos si comparamos el seguir con el proyecto de Texcoco o este nuevo complejo aeroportuario y lo podemos hacer porque contamos con el apoyo de los ingenieros militares.

PRESUME AVANCES

El Presidente Andrés Manuel López Obrador presumió que las obras del aeropuerto de Santa Lucía avanzan incluso con ahorros presupuestales.

Tras realizar un recorrido por la base militar aérea, el Mandatario aprovechó el comentario para destacar la importancia de ahorro presupuestal, al afirmar que es dinero del, y para pueblo.

"Ustedes (soldados) están encargados de todos los frentes de trabajo, y estamos informados de que vamos avanzando en tiempo, en calidad, hasta con ahorros en el presupuesto", expresó.

"Recuerden que esto tiene que ver con la Hacienda pública, el presupuesto es dinero del pueblo, si se ahorra es para de nuestro pueblo, si se ahorra es para (beneficio) de nuestro pueblo, no es para ganancias de particulares".

En presencia de miembros de su gabinete y los Gobernadores Alfredo del Mazo, del Estado de Méxixo, y Omar Fayad, de Hidalgo, sostuvo que esa es la diferencia entre la Iniciativa Privada y la Administración pública.

"Nosotros, ustedes, somos servidores públicos, siervos de la Nación", expresó.

López Obrador aseveró que las obras en Santa Lucía tienen buena dirección, pues están en manos de ingenieros y trabajadores de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Con la construcción del Aeropuerto General Felipe Ángeles, abundó, se va a seguir poniendo en alto el orgullo, la disciplina, lealtad y profesionalismo de las Fuerzas Armadas.

"Si no hubiese dirección y profesionalismo, aunque se tenga la mano de obra más dedicada y responsable no se podría salir adelante, hace falta siempre la conducción, la coordinación" expuso.

"Me da mucho gusto poder compartir estos momentos, y vamos adelante con la moral en alto a demostrar de qué estamos hechos los mexicanos, muchas gracias por lo que hacen".