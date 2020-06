Promete AMLO su pago a comuneros

Hay esta situación de inconformidad, no sabía que fuese por los terrenos, la información que tengo es de que cuando se hizo el acuerdo para la adquisición de las tierras, hubo un compromiso también de impulsar el desarrollo de los pueblos Andrés Manuel López Obrador, presidente de México

Ciudad de México.- Luego que protestaran por pago de terrenos en Santa Lucía, donde se realizan obras del aeropuerto, el Presidente López Obrador aseguró que no se van a cometer injusticias con campesinos y garantizó que obtendrán el dinero por sus tierras.

"Claro que si se les pagarían, nosotros no podemos cometer ninguna injusticia, esa es la característica, el distintivo del Gobierno que represento, cero injusticias, ya no es lo mismo de antes, que se despojaba a los campesinos de sus tierras, eso no, ahora siempre es a partir de acuerdos y así se ha hecho en el caso de la ampliación de los terrenos donde se construye el nuevo aeropuerto Felipe Ángeles, en Santa Lucía y no hemos tenido ningún problema", dijo en conferencia mañanera.

Desde Pachuca, donde realiza una gira de trabajo, el Mandatario refirió que cuando se hizo el acuerdo para adquirir las tierras hubo el compromiso de impulsar el desarrollo de los pueblos.

"Hay esta situación de inconformidad, no sabía que fuese por los terrenos, la información que tengo es de que cuando se hizo el acuerdo para la adquisición de las tierras, hubo un compromiso también de impulsar el desarrollo de los pueblos, es decir, hacer mejoras en lo urbano, introducir agua, drenaje, obras públicas, eso quedó establecido y eso se había demorado, pero ya se habló con ellos, ya se llegó un acuerdo, ya está el Presupuesto y vamos a cumplir con el compromiso, pero no sabía que era por la cuestión de la tierra y de todas maneras lo vamos a revisar", sostuvo.





Mantendrán comuneros campamento





Los comuneros de San Miguel Xaltocan que ayer invadieron las obras del nuevo aeropuerto en Santa Lucía agradecieron la promesa del Presidente Andrés Manuel López Obrador de pagarles sus tierras, pero aseguraron que no levantarán el campamento hasta que inicien los pagos y se reúnan con la Sedatu.

Los comuneros pasaron la noche en la carpa instalada sobre las obras en reclamo del pago de 128 hectáreas que han sido tomadas por el Ejército para la terminal, así como el cumplimiento de los proyectos ofrecidos, como escuelas, centros de salud, mantenimiento de calles y trabajo para los habitantes en la obra.

"Agradecemos la disposición del Presidente, porque sabemos que él no estaba enterado de esta situación y vemos que vamos avanzando", afirmó Arturo Arellano, un representante.