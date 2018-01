Promete AMLO quitar pensión a ex presidentes

CIUDAD DE MÉXICO.- El precandidato presidencial por la coalición Juntos Haremos Historia (Morena-PES-PT), Andrés Manuel López Obrador, afirmó que eliminará la partida que cada año se destina los ex presidentes de la República, ya que no costará mucho trabajo pues no está estipulado en la ley.

En un video publicado en sus redes sociales, el tabasqueño dijo que la partida para ex presidentes es un acuerdo que se toma cada año y se envía al presupuesto, la cual incluye las pensiones mensuales.

"Ya no vamos a enviar al Congreso esa partida, y se van a terminar las pensiones millonarias a los ex presientes, necesitamos ahorrar para financiar el desarrollo", aseveró.

De gira por Veracruz, dijo que no se subirá al avión presidencial pues sería una ofensa para el pueblo.

Asimismo, reveló que además del avión presidencial, el gobierno tiene dos aviones más, así como 58 jets de lujo y 102 helicópteros al servicio de altos funcionarios.

"Iniciando el gobierno de (Enrique) Peña (Nieto) se compraron seis helicópteros y seis jets de lujo, además del avión presidencial, cada uno costó mil millones de pesos, o sea nada más en eso 12 mil millones de pesos. Tengo informe en los seis años de Felipe Calderón, y los cinco de Peña se gastaron 100 mil millones de pesos en compra de aviones y helicópteros. Pues eso ya no va a seguir sucediendo, vamos a trasladarnos en aviones de línea", detalló.