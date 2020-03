Promete AMLO puente, hospital y bajar tarifas de luz en Tabasco

Quintín Arauz, Tab.

Ante la demanda de los pobladores de este ejido, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a construir un puente sobre el río Usumacinta que conecte al poblado con el resto del estado, además de un nuevo hospital y prometió que bajarán las tarifas de electricidad.

Acompañado del gobernador de Tabasco, Adán Augusto López, el titular del Ejecutivo federal señaló que estos compromisos podrán llevarse a cabo porque su administración ha podido ahorrar "mucho dinero" al eliminar la corrupción.

"Ya sé lo que están planteando y me voy a comprometer con ustedes. Vamos a construir el puente. La semana próxima va a visitarles el ingeniero Cedric Escalante, subsecretario de Comunicaciones y Transportes (SCT) y el gobernador.

"También hago el compromiso de hacer un nuevo hospital aquí en Quintín Arauz. Viene de nuevo el gobernador y va a venir el director del Insabi, del Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Ferrer va a venir con el gobernador"

"Tercero, no va a venir acá, porque va a ir a Tamulté y a Nacajuca, fundamentalmente a Tamulté, pero es general, viene el director de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), Manuel Bartlett, para bajar las tarifas y que les cobren lo justo. Y ya no voy a seguir hablando, porque me van a ´arruchar´", dijo.

Señaló que estas promesas podrán ser llevadas a cabo porque su administración ha ahorrado "mucho dinero porque no se permite la corrupción. No saben ustedes cuánto nos ahorramos por no permitir la corrupción".

"El último año del pasado gobierno, nada más la Presidencia de la República ejerció tres mil 600 millones de pesos; en el primer año del gobierno nuestro, el año pasado, 800 millones, 75 por ciento menos. ¿Cuánto ahorramos?

Como dos mil 600 millones. ¿Por qué? Porque ya no hay avión presidencial, ya se va a rifar el avión presidencial, se están vendiendo todos los aviones, los helicópteros. Ya no hay Estado Mayor Presidencial".

"Pero todo eso es ahorro, por eso puedo decirles que nos va a alcanzar el presupuesto y vamos a cumplir todos los compromisos. No les vamos a fallar"

López Obrador se comprometió a regresar a este ejido "porque le vamos a meter velocidad a la construcción del puente y voy a regresar a la inauguración. Es mi compromiso".

500 AÑOS SIN PUENTE

Con pancartas y mantas, pobladores de este ejido exigían al presidente la construcción de este puente para no tener que pagar a propietarios de embarcaciones cada vez que quieran cruzar el río.

Señalaron que esta demanda ha sido histórica puesto que eso repercute en su economía y por lo tanto, indicaron, en el desarrollo del ejido.