Promete AMLO poner fin a los "aviadores" en educación, en Michoacán

Paracho, Mich.- El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que se atenderá el problema de la educación en Michoacán, para lo cual se busca un acuerdo con el gobierno estatal para que haya una sola nómina y se trabaja en un censo para terminar con la simulación y los aviadores.

Detalló que se elabora un censo para saber dónde están trabajando los maestros, en qué escuelas, pues "no queremos simulación" y no habrá "aviadores", y subrayó que aunque deba destinar recursos adicionales de la Federación "vamos a atender el problema de la educación en Michoacán".

"Viene un programa especial en materia educativa aquí en Michoacán. Nos estamos poniendo de acuerdo con el gobernador (Silvano Aureoles) para que ya se regularice la situación de los maestros, que podamos ponernos de acuerdo y que haya una sola nómina y que se igualen, se homologuen, los sueldos y las prestaciones y que nunca le falten los sueldos a los maestros.

"Ese es el plan que viene, se va a aplicar en todo el país pero el modelo va a estar aquí en Michoacán, aquí vamos a comenzar", detalló durante un diálogo con la comunidad del Hospital Rural de Paracho.

Reconoció que "se dice que sale más caro, que cuesta más así, pero es mejor. Entonces, aunque tengamos que destinar recursos adicionales de la Federación vamos a atender el problema de la educación en Michoacán".

Subrayó sin embargo que "lo vamos a hacer con toda transparencia, vamos a partir, ya se está trabajando, en un censo para saber bien dónde están trabajando los maestros, en qué escuelas, porque no queremos ya simulación", pues se terminará con "esos que ganan sin trabajar".

Reiteró que durante su gobierno se desterrará la corrupción y no habrá impunidad, porque "no sólo afecta moralmente la vida pública, sino porque también afecta la economía. Es mucho el dinero que se va por el caño de la corrupción, lo que se roban, entonces eso se termina".

Insistió en que habrá presupuesto suficiente y no habrá necesidad de aumentar impuestos, ni de crear nuevos, ni de endeudar al país, ni de gasolinazos, "nada de eso". Por ello, sostuvo, "vamos a cumplir todos los compromisos".

"La corrupción es arriba, no abajo, no está aquí en Paracho, está allá arriba. Por eso es papita, la vamos a acabar porque ya no se permite arriba, y si no se permite arriba no va a haber ni arriba ni abajo. Vamos a limpiar de corrupción al gobierno, como se limpian las escaleras, de arriba para abajo, poniendo el buen ejemplo", insistió.