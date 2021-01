Promete AMLO no ser un dirigente eterno

Guerrero, México.- El Presidente Andrés Manuel López Obrador prometió que no será un dirigente eterno, por lo que urgió a los integrantes de su Gobierno a no dejar nada pendiente.



"Yo voy a terminar a finales de septiembre (del 2024), y ya me retiro, me jubilo: misión cumplida. No voy a estar como dirigente permanente, eterno, no hay que caer en el 'necesariato'; en decir, ¿quién me va a sustituir?", aseguró en Atoyac, al inaugurar una sede de la Universidad del Bienestar.

"Por eso me dicen algunos, '¿por qué la prisa, por qué es tan intenso?'. Bueno pues porque se nos va a terminar el tiempo, y yo soy maderista. Estoy a favor del sufragio efectivo y la no reelección", señaló en la tierra donde nació Lucio Cabañas.

El Presidente confirmó su promesa de ampliar este año en Guerrero el programa Sembrando Vida, que paga 5 mil pesos a campesinos por sembrar árboles frutales y maderables.

Sería el único Estado donde se pueda ampliar, pues dijo que "trae prisa" y no quiere dejar nada pendiente.

"Podemos todavía este año ampliar el programa, no demorarnos mucho, porque ya no es la intención estar iniciando siembras en el 2022, 2023, porque si lo decide así el pueblo, nosotros vamos a terminar en septiembre del 24, yo no quiero dejar nada en proceso, nada inconcluso", sostuvo.

Al inaugurar la escuela de seis pequeños edificios, el Presidente lanzó una advertencia de que durante su Gobierno habrá apoyos para Sembrando Vida y las Universidades del Bienestar, pero que podría suspenderse si llegara otro partido al Gobierno.

"Pero ya después pues ya no sabemos, y, toco madera, no vaya a suceder que regresen los que estaban dedicados a saquear, a robar, que no les importaba el pueblo", sostuvo.