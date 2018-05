Promete AMLO buena relación con empresarios

Cd. de México.- El candidato presidencial de la coalición "Juntos Haremos Historia", Andrés Manuel López Obrador, afirmó que, si gana la Presidencia de la República, tendrá una buena relación con los empresarios, mas no con aquellos que trafican influencias y hacen relaciones con políticos para mandar y sentirse dueños del País.

Durante un encuentro con miembros del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), el tabasqueño fue cuestionado sobre cómo será su relación con el sector empresarial en caso de que se convierta en el Presidente de México.

"Buena. En la campaña nos reunimos con empresarios de todos los estados y nosotros no estamos en contra de los empresarios que trabajan, invierten y generan empleo. Nosotros estamos en contra de los traficantes de influencias y sobre todo de los corruptos. Hay quienes se han dedicado a hacer relaciones con los políticos o son los jefes los que mandan y ya se acostumbraron, no quieren dejar de robar, ese es el fondo del asunto. Y lo otro es que son muy vanidosos y no quieren perder el privilegio de mandar", afirmó López Obrador entre aplausos y risas de los asistentes.

Incluso, el ex Jefe de Gobierno capitalino consideró que algunos empresarios se han mal acostumbrado a sentirse dueños del País.

"Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. Lo que pasa es que se mal acostumbraron, se sienten los dueños del País", expuso.

Andrés Manuel explicó a los empresarios agropecuarios que él acepta los cuestionamientos del sector empresarial, pero hay quienes trafican influencias en las cúpulas del poder para obtener beneficios económicos.

Enseguida, el candidato cuestionó a los empresarios sobre la posibilidad que tienen de hacer un negocio como la planta de fertilizantes de Coatzacoalcos, Veracruz, que les deje ganancias por cuatro mil 500 millones de dólares.

"Puro tráfico de influencia en la cúpula. ¿Cuándo van a tener ustedes un negocio como la planta de fertilizantes que les deje 4 mil 500 millones de dólares?, iNi todos juntos! Y éstos, nada más arriba: iOye!, está la planta, te la vendemos, y vámonos. Ahí es donde tenemos diferencias", lanzó el candidato presidencial.

Ayer, fui a Madero, me molesta ver parada la Refinería de Ciudad Madero, le invirtieron 2 mil 500 millones de dólares para reconfigurarla, trajeron empresas extranjeras, pero se fugó el dinero,se fue por el caño de la corrupción y ahí está la refinería convertida en fierro viejo, eso no puede seguir", señaló el ex dirigente de Morena.

El aspirante presidencial informó a los representantes del sector agropecuario que en su gobierno los productores tendrán prioridad porque prevé que el País logre la autosuficiencia en la producción de granos, principalmente de maíz.

"No tenemos diferencia con los empresarios. Y no les estoy haciendo la barba, no soy lambiscón. Les estoy diciendo lo que en verdad siento y es que ustedes son aliados de nuestro proyecto y vamos adelante, va haber oportunidad de seguirnos comunicando, cuenten con nosotros", indicó Obrador.

Andrés Manuel también fue cuestionado por empresarios de Tamaulipas sobre su estrategia para fortalecer la seguridad en esa entidad a fin de que no se abandone el sector debido a la inseguridad.

"Los mandos en Tamaulipas van a estar coordinados en el territorio protegiendo a los ciudadanos, estoy muy consciente del problema, de los secuestros, extorsiones, asesinatos, el cobro de piso. Es el principal problema, nos vamos a meter con todo a enfrentarlo", añadió el candidato de "Juntos Haremos Historia".

Por su parte, Bosco de la Vega Valladolid, presidente del Consejo Nacional Agropecuario, presentó ante el candidato el Modelo de Política Pública Visión 2030 como una estrategia transexenal para impulsar el campo mexicano.

Dicho Modelo propone seis puntos estratégicos para robustecer la política pública agroalimentaria: innovación e investigación; encadenamiento productivo; producción sustentable y cambio climático; comercialización; diversificación de mercados e inversión en bienes públicos y bienestar laboral.