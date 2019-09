Promete AMLO basificar a todo el personal de Salud

NOTICIAS RELACIONADAS Reciben en San Carlos a AMLO con exigencias de justicia y libertad para los presos políticos

San Carlos, Tam.

Al ratificar su estrategia de rescate al sector salud, el presidente Andrés Manuel López Obrador se comprometió a basificar, en el transcurso de su sexenio, a las más de 80 mil personas que están bajo contrato en este sistema.

"No tenemos los médicos y especialistas que necesita el país, luego de que por años se les cerrará las puertas y se les negará aprobar los exámenes"; esto fue la herencia que nos dejo el neoliberalismo", dijo López Obrador, durante la gira presidencial a hospitales rurales.

Señaló también que hay que mejorar las instalaciones médicas. "Nos dejaron un tiradero de obras inconclusas en todo el país; hay 309 unidades médicas y hospitales abandonados"; al grado que ahora tenemos que decidir cuáles son los que van a recibir apoyo para terminarlos y cuales no, para no seguirle metiendo dinero bueno al malo, porque hay algunos que se hicieron y no se justifican.

Vamos a fortalecer lo que ya tenemos y optimizar los presupuestos. Hay que reemplazar los equipos médicos "porque los que hay están para el museo".

"Vamos a mejorar todo el sistema de salud; y vamos a fortalecer el programa de Bienestar, mismo que ha resistido a la tormenta y se ha mantenido de pie".

Para lograr lo anterior, se contempla una ampliación en el presupuesto de 40 mil millones de pesos para reforzar todo lo que es el sector salud.

RECORDANO A LOS HEROES DESCONOCIDOS

Trajo a la memoria a un personaje, a un héroe desconocido, al doctor Ignacio Martínez, quien nació en San Carlos, y estudió en Monterrey.

Lo más importante es que el doctor luchó contra la intervención francesa, estuvo con Juárez y al inicio de Porfirio Díaz, en su combate y lucha; luego el doctor Martínez se da cuenta de la traición de Díaz que llegó con la bandera de la no reelección y duró 34 años y le aplicaron lo que el aplicó.

El doctor se separa de Porfirio, y era un poeta, escritor y periodista; tenía un periódico en Matamoros que se llamaba ´El Mundo´.

El doctor Martínez fue alumno político de Catarino Garza de Matamoros, quien convocó a México a tomar las armas y se enfrentó a los porfiristas.

Tras estas luchas, el doctor se tuvo que ir al exilio a Laredo, porque era opositor de Díaz. Le tenían tanto miedo al doctor que lo asesinaron en Laredo, "un día le hablaron para atender un paciente, salió y le quitaron la vida al doctor:.

López Obrador señaló a Ignacio Martínez como un extraordinario tamaulipeco originario y nativo de San Calos.

"Conozco la historia porque escribí un libro sobre Catarino Garza, y en honor a la verdad que es revolucionaria y cristiana... la mentira es reaccionaria, es del demonio", señaló para luego preguntar a la audiencia ¿quién sabía la historia del doctor Ignacio Martínez?, que levanten la mano... sólo dos, respondieron.

"Esto es la cuarta transformación recordar nuestro pasado glorioso; el qué no sabe de dónde viene difícilmente sabe a donde va. Los neoliberales querían que nos olvidáramos de estos héroes".

Hay que vivir con democracia con soberanía; es importante conocer nuestra historia. La calle principal de San Carlos lleva el nombre del doctor Ignacio Martínez

MEJORAS PARA MÉXICO

El presidente de México arrancó porras y aplausos al decir que viaja por carretera para conocer cómo están, y señaló que se dio cuenta de que recién bachearon por su visita.

Aseguró que por eso no viaja en avión, de hacerlo no se daría cuenta de lo que pasa.

Señaló que la venta de avión y demás flotillas servirá para financiar los programas sociales.

Se pronunció por la honestidad como forma de vida, como forma de gobierno para sacar a México adelante.

Reiteró su compromiso de acabar con la corrupción que es la herencia del neoliberalismo. Puso fin al robo de los combustibles; y señaló que también los de arriba "huachicoleaban; no pagaban impuestos, y se condonaron 400 mil millones de pesos en pagos, durante las dos administraciones anteriores".

Para los jóvenes, se está realizando una reforma para que puedan obtener créditos antes de la mayoría de edad.

"No les daremos la espalda a los jóvenes, nunca jamás; al día de hoy son 900 mil los que están trabajando bajo el programa jóvenes construyendo el futuro.

Destacó que alrededor de ocho millones de adultos mayores están recibiendo su pensión. El estado de bienestar garantiza pensión a los 65 años, así como la atención médica general y educación

Este año los niños con capacidades diferentes recibirán pensión de dos mil 550 pesos bimensuales; 24 de estos niños de San Carlos reciben ya el beneficio.

Se trabaja para el rescate al campo, por lo que se apoya a los campesinos para que hagan productiva la tierra y sea el mecanismo de desarrollo y crecimiento del país.

1/ 7

2/ 7

3/ 7

4/ 7

5/ 7

6/ 7

7/ 7