Promete AMLO bajarse el sueldo a la mitad

Cd. de México.- Andrés Manuel López Obrador afirmó que, si gana la elección presidencial del 1 de julio, su gobierno practicará la austeridad presupuestal.

Aseguró que se bajará a la mitad el sueldo, que actualmente es de más de 250 mil pesos mensuales para el Presidente Enrique Peña Nieto.

El candidato de la coalición Juntos Haremos Historia reiteró que no vivirá en la Residencia Oficial de Los Pinos.

"Voy a gobernar con el ejemplo y con austeridad, voy a obtener la mitad del sueldo de lo que recibe actualmente el Presidente de la República. Voy a seguir viviendo en mi domicilio, no voy a vivir en Los Pinos", planteó a través de un spot publicado en sus redes sociales.

El morenista refrendó su plan de convertir las 60 hectáreas de Los Pinos en un área recreativa abierta al público.

"Los Pinos se van a convertir en un espacio abierto en el Bosque de Chapultepec para las artes y la cultura", dijo.

Agregó que el Estado Mayor Presidencial ya no estará al servicio de la seguridad personal del Primer Mandatario.

"No voy a utilizar los servicios del Estado Mayor Presidencial, no voy a andar rodeado de guardaespaldas; el que lucha por la justicia no tiene nada que temer", resumió.