Prolongarán vida de pacientes terminales

McAllen, Tx.

Legisladores, en el Senado de Texas, aprobaron un cambio en ley de tratamientos para prolongar la vida de los pacientes, antes de que un doctor o institución médica, decida "desconectarlo".

Las familias que difieren con la decisión médica de retirar el tratamiento de soporte vital a un paciente grave, tendrían hasta 45 días para hallar otro hospital o centro médico, donde sea atendido sin problemas, bajo una medida aprobada por el Senado el martes.

La ley vigente da un plazo de diez días, y el autor de la propuesta, Senador Bryan Hughes, dice que es un período insuficiente para hallar un nuevo establecimiento que brinde soporte vital. "Creo que todos coincidimos en que no es suficiente", dijo, "muchas veces esta gente está al final de su vida, y sus familias, en vez de pasar el tiempo con el paciente, rezando con ellos y disfrutando su compañía, deben estar peleando frenéticamente para mantenerlos vivos, llamando a hospitales, tratando de hallar a alguien que reciba a su ser querido".

LO JUSTIFICAN

El proceso de retirar la atención médica que prolonga la vida de pacientes terminales está definido en el Acta 1999 de Directiva Anticipada de Texas. Esto se da cuando el médico del paciente determina que prolongar un tratamiento de soporte vital es inapropiado y difícilmente logre un resultado positivo. Si la familia del paciente rechaza esa decisión, la disputa se presenta ante una junta de ética del hospital para que considere la decisión del médico. Si esta junta coincide con el médico, la familia tendrá diez días para hallar otro hospital o centro médico que continúe el tratamiento. Hughes dijo que es uno de los períodos de tiempo más corto que en cualquier otro estado en la nación.

Los casos en que hospitales y familias están en desacuerdo no son muy comunes, dijo Hughes: "La mayoría de los hospitales y médicos en Texas no necesitan recurrir a esta ley. Estamos bendecidos con hospitales maravillosos, equipados con gente muy atenta, doctores, enfermeros, todo tipo de profesionales... pero lamentablemente, por lagunas en la ley, hay algunos lugares donde estos casos continúan presentándose". En esas instancias donde el hospital y la familia, o las inicaciones anticipadas del paciente, no concuerdan, la medida ordenaría que el tratamiento para preservar la vida continúe por 45 días.

Al salir de comité, la propuesta requería que el tratamiento se aplique indefinidamente, pero Hughes no logró el apoyo suficiente para avanzar la medida con esa provisión, llegando a un compromiso de 45 días. "De todos los casos que conocemos... cuarenta y cinco días sería tiempo suficiente para transferir a cada uno de esos pacientes, o para que mueran naturalmente", dijo. "Esas familias no esperan milagros, pero no quieren que la muerte de su ser querido se acelere con el retiro del tratamiento de soporte vital".

No esperan milagros

