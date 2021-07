Río Bravo, Tam.- No obstante, los esfuerzos para tratar de desaguar la laguna que se forma frente a las instalaciones del Sistema de Justicia Penal Tamaulipas no ha sido posible, razón por la a que siguen proliferando plagas de zancudos que se dan festín con personal que labora en esa dependencia y ciudadanos que acuden por necesidad, ya hasta en pleno día y no se diga cuando comienza a caer la noche.