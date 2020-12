Prohibirán los plásticos en el 2021

Ciudad de México.

Con la petición de prórroga de empresarios y sin aplicación de multas, a partir del 1 de enero de 2021 entran en vigor las nuevas disposiciones de la Ley de Residuos Sólidos de la Ciudad de México, que prohíben, además de bolsas, productos de un sólo uso como tenedores, cuchillos, cucharas, palitos mezcladores, platos, popotes, bastoncillos para hisopos de algodón, globos y varillas para globos, vasos y tapas, charolas para transportar alimentos y cápsulas de café.

Entrevistada por El Universal, Claudia Hernández Fernández, directora de Cultura Ambiental de la Secretaría del Medio Ambiente (Sedema), dijo que las nuevas disposiciones, aprobadas desde 2019, buscan reducir gran parte de las mil 700 toneladas de plásticos que se generan al día.

Ante el llamado de empresarios para retrasar la prohibición, aseguró que "no hay marcha atrás", porque han tenido más de un año para buscar alternativas a los plásticos, como utilizar recipientes o artículos compostables, estos últimos son los únicos que estarán permitidos.

"No hay ninguna prórroga, no es un proceso que empezó en la pandemia ni ahorita, se viene analizando y hemos tenido varias pláticas. Entendemos que es un proceso de cambio, pero no hay ninguna prórroga y se comenzará con el diálogo en enero antes de apercibir. El espíritu de la ley es que evitemos producir y consumir productos que sean pensados para usarse y tirarse", expuso Hernández Fernández.

En 2021 se comenzará el mismo esquema con el que inició la Sedema este año para la prohibición de bolsas, es decir, no se multará a los comercios que vendan o repartan plásticos de un sólo uso sino se dialogará; en caso de no cumplir recibirán un apercibimiento, posteriormente puede llegar una multa de 42 mil hasta 170 mil pesos.