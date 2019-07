Prohibición de plásticos en Naucalpan

NAUCALPAN, Méx.

Sólo dos días se mantuvo en este municipio la prohibición de usar y ofrecer bolsas de plástico, popotes, así como platos, empaques y vasos desechables no biodegradables, toda vez que el Cabildo, integrado por la presidenta municipal Patricia Durán Reveles, síndicos y regidores aprobaron postergar su aplicación hasta enero del 2020.

La prohibición de usar bolsas de plástico y productos de unicel no biodegradable en Naucalpan, empezó a operar el 1 de julio, luego de que el 5 de junio el Cabildo aprobó multar hasta por 4 mil 224 pesos a quien no respetar esta nueva disposición.

Esta prohibición tomó por sorpresa a comerciantes que venden artículos desechables y bolsas de plástico en este municipio, quienes "en menos de un mes no podemos vender la mercancía que ya teníamos y tampoco hay opciones biodegradables económicas o a un costo similar para sustituir muchos productos y empaques", afirmó María Eugenia Zermeño.

Vendedores de fruta, carne, esquites, pollo y pescado, también cuestionaron que hasta hoy no hay opciones para sustituir bolsas de plástico y desechables a bajo costo, los productos biodegradables tienen un costo mucho más alto, "lo que nos obligará a subir el precio de los productos", señalaron a EL UNIVERSAL.

En la sexta sesión Itinerante de Cabildo, la presidenta municipal, Patricia Durán Reveles, síndicos y regidores acordaron por unanimidad dar prórroga a las unidades económicas para que sean orientadas sobre las alternativas que tienen para sustituir las bolsas de plástico que dan a los clientes para transportar su mercancía.

La reglamentación municipal, señala que durante el año 2020, los establecimientos que no cumplan la medida serán amonestados en tres ocasiones y, de persistir, podrán ser acreedores a una suspensión o cancelación de la licencia de funcionamiento.

La décima regidora, Paulina Pérez, enfatizó que únicamente los Promotores de la Legalidad, debidamente identificados, estarán autorizados para realizar la revisión y, en su caso, aplicar la sanción necesaria.

El ayuntamiento de Naucalpan debe dedicarse a difundir la información necesaria en materia del acuerdo que prohíbe el uso de bolsas y utensilios de plástico, así como de unicel en los comercios de la ciudad, mismo que entró en vigor el pasado 1 de julio en medio del desconocimiento de la ciudadanía, solicitó en cabildo Paulina Pérez.

Este año el gobierno local, apuntó la regidora panista, "debe difundir los cambios que se avecinan en relación al uso de bolsas de plástico para carga, envoltura o empaque, popotes de plástico y cualquier contenedor o utensilio plástico o de poliestireno expandido" mejor conocido como unicel, propuesta que fue aprobada por unanimidad.

Con esta modificación quedó aplazada hasta enero de 2020 la prohibición de uso de plásticos y artículos desechables y por ende la aplicación de multas de hasta 4 mil 224 pesos, hasta que la ciudadanía esté debidamente informada y se promuevan algunas opciones de sustitución que hagan más simple la transición, apuntó Paulina Pérez.