Prohíben uso de unicel en Naucalpan

NAUCALPAN, Méx.

Este 1 de julio entra en vigor la prohibición para el uso de bolsas, contenedores y utensilios de plástico o de poliestireno expandido, mejor conocido como unicel, en este municipio donde se aplicarán multas de hasta 4 mil 224 pesos a quien no atienda esta disposición, informó la regidora Paulina Pérez González.

Esta medida mantiene en incertidumbre y zozobra a comerciantes y consumidores, que temen ser extorsionados por falsos inspectores y hasta por policías por usar, vender o comprar productos en bolsas de plástico y de unicel, en una decisión que esperábamos hasta el año 2020, para que nos permitiera sacar inventarios y obtener materiales alternativos a bajo costo, señaló María Eugenia Zermeño, propietaria de una tienda de artículos desechables.

El cabildo de Naucalpan aprobó el 5 de junio la prohibición para el uso de plásticos en comercios, oficinas, restaurantes, centros de espectáculos como cines y en general en unidades económicas o de servicios de este municipio, donde no podrán ofrecer, ni entregar bolsas ni utensilios o contenedores de plástico o poliestireno expandido —unicel— señaló la regidora, quien preside la Comisión de Atención a la Agenda 2030 en Naucalpan.

Pérez González señaló que el proyecto, aprobado en sesión de cabildo, señala una multa de 20 a 50 unidades de medida y actualización a quien no atienda esta disposición, según la gravedad de la falta cometida. Actualmente la UMA se ubica en 84. 49 pesos de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), por lo que las multas irán de mil 689 pesos hasta 4 mil 224 pesos.

La regidora panista indicó que "la población puede iniciar poco a poco con la migración al uso de utensilios fabricados con materiales biodegradables".

El cabildo aprobó sanciones, pero sin apoyos, ni plazos o materiales alternativos a bajo costo para quienes vivimos de esto", reiteró María Eugenia Zermeño.