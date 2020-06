Prohíben instalación de tianguis este día

¿Realmente vale la pena, por ahí, arriesgar la salud... el 80, 90 por ciento de personas que laboramos en el tianguis, somos personas mayores Regino Castillo, dirigente de vendedores de la zona sur de Pulga de El Riel.

Río Bravo, Tam.- Tras haberse cancelado la entrada del "Semáforo Amarillo" o Fase 2 de retorno a una nueva normalidad, tianguistas y vendedores de pulgas, no podrán instalarse este viernes 19 de junio, pues prevalece a luz roja.

Desde el pasado lunes 15 de junio, entraría en vigencia la Fase 2 que permite a los tianguis y pulgas laborar al 25 por ciento, pero fue diferida hasta pasado el 30 de junio, según divulgó la propia Secretaría de Salud el martes 16.

Sobre este particular, el dirigente de vendedores en Pulga de El Riel, Regino Castillo, dijo a sus agremiados:

"¿Realmente vale la pena, por ahí, arriesgar la salud...realmente vale la pena exponernos, por ganarnos unos cuantos pesos, yo considero, no sería nada prudente arriesgarnos porque...el 80, 90 por ciento de personas que laboramos en el tianguis, somos personas mayores", dijo ante la inminente extensión de la veda a pulgas y tianguis.

Por lo tanto, agregó "somos gente que estamos consideradas de alto riesgo", por lo que llamó a sus compañeros a no exponerse a un contagio, luego de que se recrudeciera la incidencia del coronavirus, pero remarcó "no me han comprado, no me he vendido, ni me han amedrentado".

Pero remarcó que no habrá acciones que pongan en riesgo la salud de los agremiados, lo que se traduzca en más casos detectados de este mal viral, por lo que aseveró que de instalarse los puestos "va a empeorar la situación", por que dijo que en caso de que aun vendedor, que no tenga ingresos, sufre una necesidad impostergable, se acerque con confianza al dirigente para de manera conjunta gestionar una solución.