Prohíben el cobro de cuotas escolares

En este momento no se puede condicionar la educación y retención ni de cualquier documento personal, ni de cualquier entrega de libros de texto gratuitos Magdalena Moreno Ortiz, subsecretaria de Educación Básica

Cd. Victoria, Tam.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas instruyó a su estructura educativa en los más de cuatro mil planteles de Educación Básica en todo el estado, así como a sus respectivas asociaciones de Padres de Familia, para que durante el presente mes de agosto, y "hasta nuevo aviso", no se lleve a cabo el cobro de cuotas escolares.

"En este momento no se puede condicionar la educación y retención ni de cualquier documento personal, ni de cualquier entrega de libros de texto gratuitos", dijo la subsecretaria de Educación Básica, Magdalena Moreno Ortiz. "Es un posicionamiento que todos los secretarios de Estado de Educación en el país han asumido", dijo.

En el caso de Tamaulipas ya se han presentado casos en escuelas donde las asociaciones de Padres de Familia condicionaron la entrega de libros de texto por el pago de las cuotas voluntarias.

La subsecretaria indicó que será a través de la propia SET donde se publicará el calendario en el que se podrán acordar las cuotas voluntarias, reuniones generales de Padres de Familia y asambleas en cada uno de los planteles educativos.

"Pero está estrictamente prohibido condicionar el derecho al acceso a sus libros de texto", dijo y recordó que al inicio del ciclo escolar todas las actividades serán a distancia, por lo cual no habrá actividad presencial en las escuelas, así como que en febrero se hizo la inscripción, y pago de cuotas, de por lo menos el 75 por ciento de la población escolar.

Hasta el momento se han inscrito 582 mil 347 alumnos al sistema público y 78 mil 204 al sistema privado. Recordó que a nivel nacional se proyectó una migración de entre el 25 y 30 por ciento del sistema privado al público, no obstante, en Tamaulipas sólo se han presentado 250 solicitudes de cambio hacia el sistema público.

"Tendremos que ver las siguientes semanas como se viene comportando este flujo, no tenemos números finales, pero por lo pronto la expectativa que se planteaba a nivel nacional no es tal, no en nuestro estado, afortunadamente", dijo.

Señaló que en caso de que se incremente la migración del sistema privado al público en las próximas semanas se cuenta con suficiente espacio y recurso humano en las escuelas para recibir a ese éxodo de alumnos.