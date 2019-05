Prohíben diputados matrimonio infantil

Ciudad de México.

En pleno 30 de abril y con 435 votos a favor y uno en contra, el pleno de la Cámara de Diputados avaló diversas reformas al Código Civil Federal para prohibir el matrimonio infantil en México.

El dictamen que ya fue enviado al Ejecutivo para su publicación y su entrada en vigor, determina que solamente podrán contraer matrimonio las personas mayores de edad y éstos tendrán que otorgar su pleno consentimiento.

Se derogan los artículos 31 fracción I, 93 y 98 fracción II, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156 fracción II, 160, 173, 181, 187 segundo párrafo, 209 segundo párrafo, 229, 237, 238, 239, 240, 435, 443 fracción II, 451, 499, 624 fracción II, 636, 639, 641 y 643 del Código Civil Federal para quitar cualquier referencia que se contenía en este ordenamiento para consentir la unión de menores de edad.

En este documento se establecen sanciones a los pretendientes que declaren maliciosamente un hecho falso, también para los testigos que dolosamente afirmen la exactitud de las declaraciones de aquellos o su identidad, así como a los médicos que expidan falsamente un certificado y tendrán que ser consignados al Ministerio Público para que éste ejercite acción penal.

Asimismo, el juez del Registro Civil, que reciba la solicitud de matrimonio, tendrá que exigir a los pretendientes, bajo protesta de decir verdad, todas las pruebas para asegurarse de su identidad, de su mayoría de edad y de su aptitud de contraer matrimonio.

"Para contraer matrimonio es necesario haber cumplido 18 años de edad", quedó establecido en el artículo 148 del Código Civil Federal.

Además, en el artículo 265 describe que los mayores de edad que contraigan matrimonio con un menor, incurrirán en las penas que señale el Código en la materia.

La coordinadora del PRD en San Lázaro, Verónica Juárez Piña, celebró la aprobación de este dictamen, precisamente hoy que se conmemora el Día del Niño. Y dijo que sí esta ley hubiera sido aprobada hace muchos años, distintas mujeres hubieran tenido una vida diferente.

Quiere que todos vayan a la escuela

>Lupita Flores Zepeda pidió a los legisladores de la Cámara de Diputados que todos los niños de las comunidades indígenas puedan ir a la escuela, pues asegura, no todos tienen dinero para poder costear los gastos que implica permanecer fuera de casa mientras estudian.

>"Yo les diría a los gobernadores que pongan más escuelas porque casi ningún niño puede estudiar, porque no tenemos muchas oportunidades. Los niños pobres no pueden pagar su escuela porque no tienen mucho dinero, del pueblo casi van la mitad porque los demás no tienen oportunidad", dijo entre sollozos.

>Ayer Lupita dirigió unas palabras en Náhuatl a los diputados federales, en el marco del Día del Niño y el Año Internacional de las Lenguas Indígenas.

>Lupita estudia el cuarto año de primaria en la escuela "José María Morelos", en el estado de Puebla, y a su edad ya siente un gusto particular por la oratoria. Rompió en llanto al exigir que todos los niños de su comunidad puedan acceder a la educación.

>Si abrieran más escuelas habría más educación y habría más carreras para los niños.