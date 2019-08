Prohíben acusar a productor de documental

Cd. de México.

El Décimo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo, actuando en materia penal por vacaciones del Poder Judicial, concedió a Quintero una suspensión provisional para que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) no judicialice la o las carpetas de investigación que pudieran existir en su contra.



"Sin paralizar las diligencias de la investigación que existan contra el quejoso, no ejercite la acción penal en la indagatoria de la que deriva el acto reclamado, por lo que a él respecta", resolvió el tribunal el 24 de julio.



El Juzgado Octavo de Distrito de Amparo Penal había negado a Quintero la suspensión provisional, y el 6 de agosto notificará si le concede la suspensión definitiva.



El pasado 14 de mayo, la Fepade negó a Quintero acceso a la carpeta de investigación, argumentando que no tiene carácter de imputado, y se desconoce qué informes ha rendido al juzgado sobre el estatus actual del caso.



Quintero, ex ejecutivo de Grupo Televisa y cercano al ex Presidente Enrique Peña Nieto, fue acusado públicamente el 14 de marzo, en la conferencia matutina del Presidente Andrés Manuel López Obrador, de estar detrás de una "campaña negra" contra el tabasqueño.



La acusación la lanzó, en presencia de López Obrador, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Santiago Nieto, quien detalló una complicada red de transferencias para financiar el documental, por lo que congeló las cuentas de varios involucrados y los denunció ante la Fepade.



"Estas simples declaraciones colocan al señor Quintero en una situación desigual y de desventaja frente a la autoridad", afirmó su defensa en la demanda de amparo.



"Ante esos señalamientos, que se le permita defenderse en una situación de objetividad será casi imposible, sobre todo si se pretende que esto suceda en una audiencia de formulación de imputación en la que (Quintero) será presentado ante los medios de comunicación como culpable", agregó.



La Fepade investiga casos previstos en la Ley General en Materia de Delitos Electorales, que no tipifica como ilícito penal la difusión o financiamiento de programas de televisión que critican a un candidato, pero la denuncia de la UIF también refiere posible lavado de dinero y desvío de recursos públicos.



El Populismo en América fue producido por la empresa Piña Digital S. de R.L, cuyas cuentas también fueron congeladas por la UIF.