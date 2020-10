Prohíbe Tribunal campaña y morenistas derrochan

CIUDAD DE MÈXICO.

Los aspirantes a la dirigencia nacional de Morena tenían prohibido hacer campaña y gastar en actos de promoción, estableció el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF).

Así quedó señalado en la sentencia en la que ordenó un proceso extraordinario interno para renovar la dirigencia del partido en el Gobierno.

"Si en el caso no rigen las normas estatutarias de renovación ordinaria de la dirigencia, por lo que no se contempló la existencia de campañas electorales, es claro que no se tenga prevista la realización de gastos por parte de los contendientes.

"Por lo anterior, resulta lógico que no se estableciera un sistema de fiscalización de recursos", indica la resolución.

La dirigencia de Morena solicitó al Instituto Nacional Electoral (INE) un informe de fiscalización sobre el dinero invertido por los aspirantes a la secretaría general y presidencia de ese partido.

El dirigente Alfonso Ramírez Cuéllar consideró que los gastos realizados hasta ahora han resultado insultantes y hasta vergonzosos, por lo que es necesario que el órgano electoral los revise "estado por estado" y "municipio por municipio".

"Si Morena va a pagar todo esto, le estamos pidiendo al INE que nos informen sobre la primera encuesta, la metodología y los gastos que cada uno de los aspirantes está haciendo", expresó.El líder morenista expresó su preocupación ante el "derroche" para la contratación de brigadistas, espectaculares y vehículos móviles.